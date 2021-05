Wybory parlamentarne w Wietnamie. Coraz mniej niezależnych kandydatów

Liczba kandydatów niezależnych systematycznie się zmniejsza, przytłaczająca większość ubiegających się o głosy elektoratu to partyjni działacze. W Wietnamie odbywają się wybory do Zgromadzenia Narodowego. Autorytarne władze w Hanoi są krytykowane za drastyczne ograniczanie wolności słowa i swobód obywatelskich.

500-osobowe Zgromadzenie Narodowe ma minimalny wpływ na rządy, w praktyce sprawowane w Wietnamie przez członków politbiura Komunistycznej Partii Wietnamu, ale głosowanie jest dla Wietnamczyków jedną z niewielu okazji do wyrażenia opinii na temat miejscowej klasy politycznej.

Do zgromadzenia mogą kandydować partyjni działacze oraz niezależni kandydaci, jednak tych ostatnich do udziału w elekcji dopuszcza kontrolowane przez władze ciało.

Analitycy zwracają uwagę, że liczba kandydatów niezależnych znacznie się zmniejszyła, a przytłaczająca większość ubiegających się o głosy elektoratu to partyjni działacze.

Tylko 74 osoby z 868 ubiegających się o parlamentarne mandaty nie są związane z partią w porównaniu do 97 w poprzednich wyborach w 2016 roku. Wietnamskie media informują, że liczba deputowanych niebędących członkami partii w ostatnich trzech elekcjach spadła o połowę.

Anonimowość głosowania budzi zastrzeżenia

W blisko 100-milionowym Wietnamie do głosowania uprawnionych jest 69,2 mln obywateli, którzy głosują także na członków rad ludowych w poszczególnych prowincjach i dystryktach.

Wyniki głosowania są zwykle podawane do wiadomości po około dwóch tygodniach.

Do monitorowania wietnamskich wyborów nie są dopuszczani zagraniczni obserwatorzy, a anonimowość głosowania budzi zastrzeżenia. Choć w samych kartach do głosowania nie ma nazwisk wyborców, to ich imienne listy, zawierające także adresy, informacje o wieku, pochodzeniu etnicznym i zawodzie głosujących są wywieszane przed lokalami wyborczymi.