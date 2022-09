Pożar w wietnamskim barze karaoke. Nie żyje 12 osób

12 osób zginęło, a kilkadziesiąt innych odniosło obrażenia w pożarze baru karaoke, do którego doszło we wtorek wieczorem w mieście Thuan An w południowym Wietnamie. Stan 11 rannych ocenia się jako ciężki, łącznie do szpitala trafiło około 40 poszkodowanych - donoszą miejscowe media.