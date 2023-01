Wietnam. Nie udało się uratować chłopca uwięzionego w fundamencie na budowie mostu

czytaj dalej

W paczce, która miała zostać wysłana z Argentyny do Nowego Jorku, argentyńscy celnicy znaleźli zmumifikowaną głowę dziecka - informują lokalne media. Służby uważają, że nie doszło w tym przypadku do zabójstwa, tylko do zbezczeszczenia zwłok. Adresatem przesyłki miał być amerykański celebryta.