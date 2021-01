Nguyen Phu Trong pozostanie przywódcą komunistycznego Wietnamu

Wyzwania na kolejne lata

Pod jego przywództwem wietnamska gospodarka szybko się rozwijała. Władze w Hanoi prowadzą przyjazną inwestorom politykę, co prowadzi do tego, że kraj jest widziany jako alternatywna wobec Chin baza wytwórcza, a swoje siedziby ma tam wiele międzynarodowych korporacji.

Przeciwdziałanie się Pekinowi

Odbywający się co pięć lat kongres zakończy się w poniedziałek zamiast, jak planowano, we wtorek. Obrady przyspieszono ze względu na nieoczekiwany wzrost liczby zakażeń koronawirusem, do którego doszło w czwartek. W niedzielę ministerstwo zdrowia poinformowało o 50 nowych zakażeniach, co podnosi ich całkowitą liczbę do 1817.