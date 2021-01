Wietnam wybiera najważniejsze osoby w państwie. I notuje największy wzrost zakażeń

"Praktyczne potrzeby kraju czynią koniecznym zaangażowanie pewnych towarzyszy, którzy wniosą swoje doświadczenie i reputację" - to stwierdzenie jednego z członków komitetu centralnego Komunistycznej Partii dotyczy nominowania na trzecią kadencję 76-letniego sekretarza generalnego Nguyena Phu Tronga. Kongres komunistów w Wietnamie odbywa się w czasie największego wzrostu zakażeń koronawirusem, choć Trong chwalił się wcześniej skuteczną walką z pandemią.

O nominacji, do której doszło w czasie trwającego od poniedziałku kongresu ugrupowania, poinformowały państwowe media. Jeśli Nguyen Phu Trong, zgodnie z oczekiwaniami, pozostanie na stanowisku sekretarza generalnego, zostanie najdłużej piastującym tę funkcję urzędnikiem od czasów Le Duana, który rządził Wietnamem w latach 1960-1986, po śmierci rewolucyjnego przywódcy Ho Chi Minha.

Wietnamska agencja informacyjna TTXVN cytowała w środę członka komitetu centralnego partii, który stwierdził, że praktyczne potrzeby kraju czynią koniecznym zaangażowanie "pewnych towarzyszy, którzy wniosą swoje doświadczenie i reputację". Cytowany dygnitarz, Hau A Lenh, podkreślił, że choć dopuszczenie doświadczonych kandydatów jest praktycznym rozwiązaniem, to muszą oni posiadać odpowiednie zdolności, reputację i spełnić kryteria zdrowotne.

Znany z kampanii antykorupcyjnej

Nguyen Phu Trong po raz pierwszy zasiadł na fotelu sekretarza generalnego partii w 2011 roku. Siedem lat później, po śmierci prezydenta Tran Dai Quanga, objął także jego urząd. Jest znany z przeprowadzenia w 2016 roku kampanii antykorupcyjnej, w wyniku której do więzienia trafiły dziesiątki wysokich rangą partyjnych dygnitarzy, w tym członek politbiura.

Pod jego przywództwem wietnamska gospodarka szybko się rozwijała. Władze w Hanoi prowadzą przyjazną inwestorom politykę co prowadzi do tego, że kraj jest widziany jako alternatywna wobec Chin baza wytwórcza, a swoje siedziby ma tam wiele międzynarodowych korporacji.

W 2020 roku azjatycki kraj uniknął recesji, choć wzrost PKB spowolnił do 2,9 proc. Mimo że jest to najgorszy wynik od ponad 30 lat, nadal sytuuje on Wietnam wśród państw najlepiej radzących sobie z gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19.