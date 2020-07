Surowe restrykcje i ewakuacja dziesiątek tysięcy turystów. Powodem trzy zakażenia

Wietnamski rząd poinformował o ewakuacji 80 tysięcy osób z miasta Danang po stwierdzeniu w weekend u trzech mieszkańców koronawirusa. Ewakuowani to głównie wietnamscy turyści. Władze wprowadziły też restrykcje w mieście.

Ewakuacja 80 tysięcy osób zajmie co najmniej cztery dni w sytuacji, gdy krajowe linie lotnicze wykonują około 100 lotów dziennie z Danang do 11 wietnamskich miast – przekazał rząd w oświadczeniu. Jak pisze Reuters, Wietnam ponownie znalazł się w stanie alertu, gdy władze potwierdziły w sobotę pierwsze pozaszpitalne infekcje od kwietnia i kolejne trzy przypadki SARS-CoV-2 w niedzielę, wszystkie w popularnym wśród turystów rejonie Danang nad Morzem Południowochińskim.

Danang słynie z pięknych plaż i dobrej infrastruktury hotelarskiej. Władze nie podały więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób doszło do obu infekcji i wyjaśniły czy są w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane.

W obawie, że może dojść do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa, co uderzyłoby w gospodarkę i zniweczyło plany otwarcia połączeń międzynarodowych, władze wprowadziły cały szereg restrykcji w mieście, w tym ograniczenia w postaci dystansu społecznego. Odwołano wszystkie imprezy masowe, do miasta przez 14 dni nie będą wjeżdżać turyści, nakazano też noszenie maseczek. Możliwe są jedynie zgromadzenia, w który uczestniczy mniej niż 30 osób - podano na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii koronawirusa w Wietnamie.