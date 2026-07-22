Świat Ukraińcy znowu to zrobili. Atak na magazyny Wildberries, ogromne pożary Oprac. Adrian Wróbel |

Płonący magazyn firmy Wildberries w Niewinnomyssku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Ukraińcy uderzyli w dwa centra logistyczne Wildberries - w Krasnodarze i w Niewinnomyssku na południu europejskiej części Rosji. O uderzeniach poinformował Reuters, powołując się na władze przedsiębiorstwa, będącego największą rosyjską platformą sprzedażową.

Trafione centra logistyczne firmy Wildberries Źródło zdjęcia: Google Maps

Po uderzeniach w oba obiekty wybuchły duże pożary, co potwierdzają nagrania i zdjęcia publikowane przez świadków w mediach społecznościowych. Prezeska i współwłaścicielka Wildberries Tatiana Kim przekazała, że rannych zostało kilka osób.

Tego samego dnia celem ataków było również miasto Armawir w Kraju Krasnodarskim. Jak podał portal Ukrainska Prawda, doszło tam do pożaru magazynu paliw.

Kolejny taki atak

To kolejny atak wymierzony w infrastrukturę rosyjskiej spółki. W sobotę w wyniku nalotów dronów na magazyny Wildberries w Kotowsku w obwodzie tambowskim oraz w Elektrostali w obwodzie moskiewskim zginęło łącznie osiem osób, a ponad 60 zostało rannych.

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