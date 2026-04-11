Świat 32 godziny bez walk. Wielkanocne zawieszenie broni weszło w życie Adrian Wróbel |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kreml ogłosił w czwartek, że rozejm rozpocznie się w sobotę o godz. 16.00 czasu moskiewskiego (godzina 15 w Polsce) i potrwa do końca dnia w niedzielę, czyli łącznie 32 godziny. Powodem jest obchodzona 12 kwietnia Wielkanoc w kościele prawosławnym.

Wielkanocna msza polowa ukraińskich żołnierzy Źródło: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade/HANDOUT

Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie przestrzegać zawieszenia broni, ale odpowie "symetrycznie" na każde jego naruszenie przez Rosję. Podkreślił, że już wcześniej proponował podobną przerwę w walkach, jednak rozmowy w sprawie zakończenia wojny - trwającej od czterech lat - utknęły między innymi z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Podobny rozejm ogłoszono w ubiegłym roku z tej samej okazji, jednak zarówno Ukraina, jak i Rosja twierdziły, że był on wielokrotnie łamany.

Ukraińscy żołnierze odprawiający mszę polową z okazji Wielkanocy Źródło: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade/HANDOUT

Walki trwały jeszcze w sobotę

W sobotę, jeszcze przed wejściem w życie zawieszenia broni, trwały ataki. W Ukrainie, która została zaatakowana przez co najmniej 160 rosyjskich dronów, zginęły cztery osoby na wschodzie i południu kraju, w tym dwie w obwodzie odeskim. Rosyjskie ostrzały zraniły również 14 osób w obwodzie sumskim oraz 10 w Kramatorsku w obwodzie donieckim - poinformowały władze lokalne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD