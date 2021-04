Wielkanoc z restrykcjami. Jak wygląda w Europie

Zaostrzone restrykcje obowiązują w większości krajów w Europie. Podobnie jak w zeszłym roku, podczas Świąt Wielkanocnych Europejczycy nie mogą spotykać się w większym gronie, a restauracje i miejsca rozrywki będą zamknięte.

Przez Europę przechodzi trzecia fala pandemii COVID-19, a jej szczyt prognozowany jest na okres Świąt Wielkanocnych. Będzie to zatem druga Wielkanoc, którą Europejczycy spędzą w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Jakie obostrzenia będą obowiązywać w europejskich państwach?

Niemcy

W Niemczech w świątecznych spotkaniach w prywatnych domach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób z dwóch różnych gospodarstw domowych, nie wliczając w to dzieci do 14. roku życia. W całym kraju nieczynne pozostają restauracje, placówki kultury i obiekty sportowe.

Chociaż rząd zachęca do unikania wszelkich niepotrzebnych wizyt i podróży, niektórzy Niemcy decydują się na zagraniczne urlopy. Nawet kilkadziesiąt tysięcy obywateli wykupiło w tym okresie wycieczki na hiszpańskie Baleary. Od wtorku wszyscy przylatujący na niemieckie lotniska muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Wzmocniono także kontrole na granicach z Francją, Danią i Polską.

Włochy

Całe Włochy podczas okresu świątecznego, między 3 a 5 kwietnia, zostaną objęte tzw. czerwoną strefą, w której obowiązują najostrzejsze restrykcje. Obejmują m.in. zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez uzasadnionego powodu i wypełnianego zaświadczenia zawierającego dane osobowe i cel wyjścia. Zamknięte są też miejsca rozrywki, placówki kultury, restauracje, bary i sklepy, które nie sprzedają podstawowego asortymentu.

Ogólnie zakazane są odwiedziny w prywatnych domach, ale podczas Wielkanocy i Wielkiej Soboty dwóch dorosłych - ewentualnie z dziećmi poniżej 14. roku życia - będzie mogło raz w ciągu dnia złożyć wizytę w innym położonym w okolicy prywatnym domu. Zakazane jest przekraczanie granic prowincji bez powodu, od godziny 22 do 5 rano obowiązuje też godzina policyjna. Przestrzegania tych zasad ma kontrolować 70 tysięcy policjantów, karabinierów i żołnierzy.

Pusty plac przed katedrą w Mediolanie PAP/EPA/Daniel Dal Zennaro

Francja

Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w środę, że od najbliższej soboty do 2 maja cały kraj zostanie objęty najostrzejszymi restrykcjami, które dotąd obowiązywały w 16 departamentach o najgorszej sytuacji sanitarnej.

Według tych zasad swobodnie można poruszać się tylko w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania. Dalsze wyjścia i opuszczanie domu podczas trwającej od 19 do 6 rano godziny policyjnej muszą być poparte poważnymi powodami. To m.in. dojazd do pracy czy po zakupy, trzeba też mieć przy sobie zaświadczenie, w którym podaje się swoje dane i powód, dla którego przebywa się poza miejscem zamieszkania.

Na świeżym powietrzu można się spotykać w grupach do sześciu osób, stanowczo odradzane są wizyty w prywatnych domach i zaleca się ograniczenie ich do najbliższej rodziny. Spotkania rodzinne nie są też uznawane za wyjątek pozwalający na opuszczanie najbliższej okolicy, chyba że dotyczy to np. konieczności pomocy chorym czy niesamodzielnym krewnym.

Macron zapowiedział jednak, że przemieszczanie się podczas Wielkanocy będzie "tolerowane". Zaapelował jednocześnie o ograniczenie kontaktów międzyludzkich do minimum. We Francji czynne są tylko sklepy z najpotrzebniejszymi artykułami. W całym kraju nadal zamknięte są lokale gastronomiczne, miejsca kultury i rozrywki oraz obiekty sportowe.

Hiszpania

W Hiszpanii od piątku 26 marca do 9 kwietnia obowiązują dodatkowe obostrzenia. Obejmują m.in. zakaz podróży między regionami kraju, zakaz przyjmowania gości w prywatnych mieszkaniach i ograniczenie liczby osób mogących siedzieć przy restauracyjnych stolikach (do czterech wewnątrz lokalu i sześciu w ogródkach).

W całym kraju nadal od godziny 23 do 6 rano trwa godzina policyjna, w niektórych regionach jest ona dłuższa.

Wielka Brytania

W Anglii od poniedziałku przestał obowiązywać zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionego powodu, a na zewnątrz może się spotkać do sześciu osób lub członkowie dwóch gospodarstw domowych. Nadal zakazane są spotkania w prywatnych domach, wyjątkiem pozostają tzw. bańki wsparcia, w ramach których bliskie osoby mogą odwiedzać krewnych lub znajomych potrzebujących wsparcia lub opieki.

W Anglii na wolnym powietrzu może spotkać się do sześciu osób. St. James's Park w Londynie PAP/ EPA/NEIL HALL

To już kolejny etap rozluźniania restrykcji w Anglii, wcześniej do szkół wrócili uczniowie. Zamknięte pozostają jednak sklepy, które nie sprzedają towarów pierwszej potrzeby, punkty usługowe, obiekty sportowe w budynkach i miejsca rozrywki. Restauracje prowadzą sprzedaż na wynos. Mieszkańcy tego państwa nie mogą wyjeżdżać za granicę w celach turystycznych, zaleca się też unikanie podróży wewnątrz kraju.

Irlandia

W Irlandii już teraz osoby, które przeszły pełne szczepienie przeciwko COVID-19, mogą spotykać się w prywatnych domach z członkami innego gospodarstwa domowego, którzy również zostali zaszczepieni. Nadal obowiązuje nakaz pozostawania w promieniu 5 km od miejsca zamieszkania i generalny zakaz prywatnych odwiedzin. Działają tylko sklepy z najpotrzebniejszym asortymentem, restauracje sprzedają jedynie na wynos. Na 12 kwietnia zapowiedziano stopniowe luzowanie restrykcji.

Czechy

W Czechach wizyty w prywatnych domach można składać tylko, gdy jest to związane z pomocą lub opieką nad potrzebującymi wsparcia najbliższymi. W otwartej przestrzeni publicznej można się spotkać tylko z jedną osobą spoza swojego gospodarstwa domowego. Od godziny 21 do 5 rano obowiązuje godzina policyjna, podczas której bez odpowiedniej przyczyny nie wolno wychodzić z domu.

Czeska policja na zaludnionych bulwarach nad Wełtawą w Pradze PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Bez uzasadnienia nie wolno też opuszczać terenu zamieszkiwanego przez siebie powiatu, podczas Wielkanocy Czesi nie będą więc mogli pojechać do swoich położonych poza miejscem zamieszkania domków letniskowych. W kraju otwarte są tylko sklepy z niezbędnymi towarami, a restauracje serwują jedynie posiłki na wynos. Zamknięte są miejsca rozrywki, obiekty sportowe i placówki kultury.

Słowacja

Na Słowacji władze nie wprowadziły dodatkowych restrykcji na okres Świąt Wielkanocnych. Doradzający rządowi eksperci sformułowali jednak na ten czas dziesięć zaleceń, w tym ograniczenie spotkań rodzinnych i nieodwiedzanie nawet już zaszczepionych krewnych, rezygnację z tradycji związanych z lanym poniedziałkiem, pozostanie w domach i rekreacyjne uprawianie sportu.

W kraju obowiązuje trwająca od godziny 20 do 1 w nocy godzina policyjna. Za dnia z domu można wychodzić tylko z uzasadnionych powodów, mając przy sobie negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub zaświadczenie o przejściu COVID-19 lub zaszczepieniu się przeciwko tej chorobie. Bez takich dokumentów można pójść jedynie do najbliższego sklepu, apteki, lekarza czy punktu wykonywania testów. Rząd zakazał także podróży za granicę w celach turystycznych.

Węgry

Na Węgrzech w spotkaniach rodzinnych może brać udział do 10 osób. Od godziny 20 do 5 rano obowiązuje godzina policyjna. Zamknięte są sklepy, które nie sprzedają produktów pierwszej potrzeby, większość zakładów usługowych, miejsca rozrywki, obiekty sportowe i lokale gastronomiczne.

Dostawa chińskiej szczepionki na Węgry PAP/EPA/NOEMI BRUZAK

Belgia

W Belgii w prywatnych domach można przyjmować tylko jednego gościa, ale musi być to bliska osoba jednego z mieszkańców. Na zewnątrz mogą się spotykać najwyżej cztery osoby. Tam, gdzie jest to możliwe, obowiązuje praca zdalna. Normalnie otwarte pozostają tylko sklepy z towarami pierwszej potrzeby, restauracje serwują tylko posiłki na wynos.

Podróże zagraniczne są dozwolone tylko w uzasadnionych przypadkach, zabronione są wyjazdy turystyczne. Obowiązuje godzina policyjna trwająca we Flandrii i Walonii od północy do 5 rano i w Brukseli od godziny 22 do 6 rano.

Król Belgów Filip I w fabryce szczepionek Pfizer/BioNTech w Puurs PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Litwa

Na Litwie od soboty 27 marca wprowadzono dodatkowe ograniczenia w przemieszczaniu się ludności. Teren swojej gminy można opuszczać tylko po to, by pojechać do pracy, w celach zdrowotnych lub innych nagłych przypadkach. W tym czasie będzie też można przejechać przez kraj, zamierzając do miejsca swojego stałego zamieszkania.

Na świeżym powietrzu mogą się spotkać dwie rodziny lub grupa maksymalnie pięciu osób. Osoby mieszkające samotnie lub wychowujące dzieci w pojedynkę mogą przyjmować gości z jednego innego gospodarstwa domowego. Na Litwie nauka w szkołach wciąż odbywa się zdalnie, zamknięte pozostają lokale gastronomiczne, obiekty sportowe i miejsca rozrywki.

Autor:ft/kab

Źródło: PAP