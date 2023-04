Wielkanoc, Droga Krzyżowa w Koloseum z udziałem papieża. Wielka niewiadoma wokół tekstu rozważań

Dziennikarze akredytowani w Watykanie dowiedzieli się, że otrzymają tekst rozważań Drogi Krzyżowej o godzinie 17.30 w piątek, a więc na prawie cztery godziny przed nabożeństwem. Co roku publikowano je kilka dni wcześniej i były dostępne w księgarniach w rejonie Placu Świętego Piotra.

Dominuje przekonanie, że obecna bezprecedensowa decyzja ma związek z tym, co wydarzyło się w Wielki Tydzień przed rokiem, niecałe dwa miesiące po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę . Rozważania do przedostatniej XIII stacji - Jezus umiera na krzyżu, napisały dwie przyjaciółki, pielęgniarki: Ukrainka i Rosjanka, pracujące w jednym z rzymskich szpitali. Ogłoszono też, że razem będą nieść krzyż .

"Gdzie jesteś, Panie? Gdzie się ukryłeś? Chcemy odzyskać nasze dawne życie. Po co to wszystko? Jaką winę popełniliśmy? Dlaczego nas opuściłeś? Dlaczego opuściłeś nasze narody? Dlaczego w taki sposób rozbiłeś nasze rodziny? Dlaczego nie mamy chęci, aby marzyć i żyć? Dlaczego nasze ziemie stały się tak ciemne jak Golgota?" - napisały Rosjanka i Ukrainka.

"Panie, gdzie jesteś? Przemów w ciszy śmierci i podziału, i naucz nas wprowadzać pokój, być braćmi i siostrami, odbudować to, co bomby chciały zniszczyć" - dodały.

Dyplomatyczny incydent

Nuncjusz apostolski w Kijowie arcybiskup Visvaldas Kulbokas przekazał do Watykanu reakcje strony ukraińskiej. Przyznał zarazem, że sam nie zorganizowałby modlitwy w taki sposób, bo - jak ocenił - "pojednanie musi przyjść, kiedy zakończy się agresja i gdy Ukraińcy będą mogli nie tylko uratować życie, ale także wolność".

Ostatecznie w związku z polemiką przygotowane i opublikowane słowa nie zostały w ogóle odczytane w Koloseum, a w chwili, gdy Ukrainka i Rosjanka niosły razem krzyż, poproszono wiernych, by w milczeniu modlili się o pokój.

Co znajdzie się w tegorocznym tekście?

Wciąż nie wiadomo, co takiego znajduje się w tegorocznym tekście, że niemal do ostatniej chwili, wbrew dotychczasowej tradycji, utrzymywany jest w tajemnicy. Nie wiadomo też, kto go napisał. Tę informację Watykan podawał zawsze z dużym wyprzedzeniem, nawet kilkutygodniowym.