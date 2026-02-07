Wielka ceremonia, list gończy, rasistowskie nagranie. To warto wiedzieć

1. Zimowe Igrzyska oficjalnie otwarte
Włochy zainaugurowały Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina ceremonią otwarcia, która odbyła się jednocześnie w czterech miejscach - od legendarnego stadionu San Siro po alpejskie miejscowości Cortina d'Ampezzo, Predazzo i Livigno. Zwieńczeniem uroczystości było zapalenie dwóch zniczy olimpijskich.
2. Ziobro poszukiwany listem gończym
Prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym - poinformowała Prokuratura Krajowa. Komenda Stołeczna Policji wystosowała komunikat w tej sprawie oraz opublikowała wizerunek i dane byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS.
Rzecznik PK Przemysław Nowak zapowiedział, że w przyszłym tygodniu prokurator wystąpi o europejski nakaz aresztowania.
3. Rasistowskie wideo na profilu Trumpa
W mediach społecznościowych wybuchła wrzawa po tym, jak prezydent Donald Trump w serii postów publikowanych nocą na platformie Truth Social udostępnił film zawierający klip o rasistowskim charakterze uderzający w Obamów (później wpis usunął).
Jedno z ujęć pokazuje bowiem twarze Baracka i Michelle Obamy wmontowane w ciała małp. Kołyszą się w rytm piosenki "The Lion Sleeps Tonight" użytej między innymi w animowanym filmie "Król Lew" z 1994 roku. Film powiela fałszywe twierdzenie Trumpa, że to on wygrał wybory w 2020 roku. Nagranie jest repostem treści opatrzonej logo strony internetowej Patriot News Outlet, która wspiera Trumpa.
4. Radni złożyli projekt uchwały o prohibicji w Warszawie
Stołeczni radni na najbliższej sesji zajmą się projektem uchwały dotyczącym wprowadzenia nocnej prohibicji w całej Warszawie. Zakaz dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych. Nocny zakaz sprzedaży obowiązywałby w godzinach 22-6.
Zakaz nie będzie dotyczył jednego miejsca.
5. Wezwania do opuszczenia Iranu
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało w mediach społecznościowych o natychmiastowe opuszczenie Iranu. Resort odradza też wszelkie podróże w tym kierunku.
Do opuszczenia kraju wezwały również amerykańskie władze. Ci, którzy nie będą mogli wyjechać, powinni zrobić zapasy - taki komunikat wydała w wirtualna ambasada USA w Iranie.
