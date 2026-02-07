Logo strona główna
Wielka ceremonia, list gończy, rasistowskie nagranie. To warto wiedzieć

Igrzyska oficjalnie otwarte
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Źródło: Reuters
Włochy zainaugurowały zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina. Prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym. Donald Trump udostępnił film zawierający klip o rasistowskim charakterze uderzający w Obamów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 7 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Zimowe Igrzyska oficjalnie otwarte

Włochy zainaugurowały Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina ceremonią otwarcia, która odbyła się jednocześnie w czterech miejscach - od legendarnego stadionu San Siro po alpejskie miejscowości Cortina d'Ampezzo, Predazzo i Livigno. Zwieńczeniem uroczystości było zapalenie dwóch zniczy olimpijskich.

imageTitle
Zapłonęły dwa bliźniacze znicze. Historyczna chwila na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Plan olimpijskich startów Polaków w sobotę
EUROSPORT
imageTitle
Wpadka organizatorów, konsternacja łyżwiarki. "Nie lubimy takich momentów"
EUROSPORT

2. Ziobro poszukiwany listem gończym

Prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym - poinformowała Prokuratura Krajowa. Komenda Stołeczna Policji wystosowała komunikat w tej sprawie oraz opublikowała wizerunek i dane byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS.

Rzecznik PK Przemysław Nowak zapowiedział, że w przyszłym tygodniu prokurator wystąpi o europejski nakaz aresztowania.

3. Rasistowskie wideo na profilu Trumpa

W mediach społecznościowych wybuchła wrzawa po tym, jak prezydent Donald Trump w serii postów publikowanych nocą na platformie Truth Social udostępnił film zawierający klip o rasistowskim charakterze uderzający w Obamów (później wpis usunął).

Jedno z ujęć pokazuje bowiem twarze Baracka i Michelle Obamy wmontowane w ciała małp. Kołyszą się w rytm piosenki "The Lion Sleeps Tonight" użytej między innymi w animowanym filmie "Król Lew" z 1994 roku. Film powiela fałszywe twierdzenie Trumpa, że to on wygrał wybory w 2020 roku. Nagranie jest repostem treści opatrzonej logo strony internetowej Patriot News Outlet, która wspiera Trumpa.

Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów
Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów

Gabriela Sieczkowska

4. Radni złożyli projekt uchwały o prohibicji w Warszawie

Stołeczni radni na najbliższej sesji zajmą się projektem uchwały dotyczącym wprowadzenia nocnej prohibicji w całej Warszawie. Zakaz dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych. Nocny zakaz sprzedaży obowiązywałby w godzinach 22-6.

Zakaz nie będzie dotyczył jednego miejsca.

Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem

WARSZAWA

5. Wezwania do opuszczenia Iranu

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało w mediach społecznościowych o natychmiastowe opuszczenie Iranu. Resort odradza też wszelkie podróże w tym kierunku.

Do opuszczenia kraju wezwały również amerykańskie władze. Ci, którzy nie będą mogli wyjechać, powinni zrobić zapasy - taki komunikat wydała w wirtualna ambasada USA w Iranie.

pc

Autorka/Autor: Adam Styczek

Źródło: Eurosport, TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: CARL SANDIN/PAP/EPA

