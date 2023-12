Kościół Anglii rozpoczął udzielanie błogosławieństw parom jednopłciowym

Kościół Anglii rozpoczął w niedzielę udzielanie błogosławieństw parom jednopłciowym. Ma to związek z podjętą w lutym tego roku kompromisowej decyzji, na mocy której utrzymano doktrynę mówiącą, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, ale zgodzono się na błogosławieństwa dla par jednopłciowych.

Stosunek do związków par jednopłciowych od lat mocno dzieli Kościół Anglii. Istotnym czynnikiem jest też to, że ewentualne zezwolenie na udzielanie ślubów kościelnych takim parom spowodowałoby rozłam we Wspólnocie Anglikańskiej i bardziej konserwatywne Kościoły, zwłaszcza z krajów afrykańskich, przestałyby uznawać prymat arcybiskupa Canterbury.