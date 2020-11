Aresztowany pod zarzutem terroryzmu zwolniony. Tajemnica ataków sprzed 46 lat wciąż nierozwikłana

W sobotę przypada 46. rocznica ataków. Fakt niewykrycia sprawców w połączeniu z liczbą ofiar powodują, że jest to uważane za jedną z największych porażek brytyjskiej policji od końca II wojny światowej.

21 listopada 1974 roku wieczorem, w odstępie 10 minut, w dwóch pubach w Birmingham - Mulberry Bush oraz Tavern in the Town - eksplodowały podłożone bomby. Łącznie w atakach zginęło 21 osób, a 182 zostały ranne. Był to najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar atak terrorystyczny w Anglii w drugiej połowie XX wieku. Przekazane wcześniej ostrzeżenie wskazuje, że zamachy przeprowadziła Irlandzka Armia Republikańska (IRA), choć nigdy nie wzięła ona za nie odpowiedzialności.