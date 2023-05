Fanka rodziny królewskiej zatrzymana podczas koronacji. "Wkroczyła policja i zakuła w kajdanki mnóstwo ludzi"

6 maja, podczas koronacji Karola III , wzdłuż trasy królewskiej procesji z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego, zebrało się wielu protestujących, którzy wyrażali sprzeciw wobec monarchii . Wśród nich byli członkowie ruchu ekologicznego Just Stop Oil. Demonstranci znaleźli się tuż obok zwolenników rodziny królewskiej , którzy ustawili się na tej samej trasie. Jedną z takich osób była Alice Chambers. Jej historię opisują brytyjskie media, w tym publiczny nadawca BBC.

36-letnia fanka rodziny królewskiej zatrzymana podczas koronacji

- Siedziałam, czekając aż zacznie się koronacja. Nagle zdałam sobie sprawę, że wkroczyła policja i zakuła w kajdanki mnóstwo ludzi - relacjonuje Chambers. - Próbowałam tłumaczyć, że nie jestem częścią tej grupy (protestujących) (...). Podałam im moje dane, pokazałam dowód osobisty, ale nic to nie zmieniło - powiedziała. Kobieta twierdzi, że po przewiezieniu do izby zatrzymań znajdowała się w niej przez ponad pół dnia, a dopiero potem została przesłuchana. Policjanci zapytali ją o to, co robiła na trasie The Mall. - Wyjaśniłam wszystko, a oni spojrzeli na siebie zdziwieni - wskazała.