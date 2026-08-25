Świat W podwoziu samolotu znaleziono ciało mężczyzny. Jest dochodzenie Oprac. Kamila Grenczyn |

Lotnisko Gatwick, Wielka Brytania Źródło wideo: Reuters Archiwum Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ciało mężczyzny zostało znalezione 16 czerwca w komorze podwozia samolotu linii Air Arabia na lotnisku Gatwick, który przyleciał tego dnia z Tangeru w Maroku. Sekcja zwłok wykazała, że do śmierci doszło w wyniku zatrzymania akcji serca, niedotlenienia oraz hipotermii.

Dochodzenie w tej sprawie wszczął w sądzie we wtorek Joseph Turner, koroner z rejonu Brighton and Hove w West Sussex. Zostało ono odroczone do 24 lutego 2027 roku.

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Ekstremalne warunki i "nienaturalna" śmierć

Ciało mężczyzny zostało znalezione przez mechanika w czasie kontroli samolotu. Jak przekazał Turner, w komorze podwozia maszyny panowały ekstremalne temperatury, a poziom tlenu był niski. Stwierdził również, że ma powody, by sądzić, że śmierć była "nienaturalna".

W chwili tragicznego odkrycia rzecznik lotniska Gatwick przekazał, że służby ratunkowe obiektu przybyły na miejsce zdarzenia tuż po godzinie 11.30 czasu brytyjskiego 16 czerwca. Poinformował też wtedy, że personel lotniska "udzielił następnie wsparcia funkcjonariuszom i koronerowi". "Łączymy się w bólu ze wszystkimi osobami dotkniętymi tą tragedią" - dodał.

Do podobnych zdarzeń dochodziło już w przeszłości. Między innymi w grudniu 2022 roku na lotnisku Gatwick znaleziono ludzkie zwłoki w podwoziu samolotu, który przyleciał z Gambii.