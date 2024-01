Zmywarka stanęła w płomieniach. Wskazali możliwą przyczynę

Zdarzenie miało miejsce w grudniu 2023 roku, w środę opisał je portal BBC. Alyn London-Smith z miasta St Asaph w Walii powiedział brytyjskiemu nadawcy, że poczuł w domu dym krótko przed tym, jak planował odebrać żonę Ellen z przyjęcia bożonarodzeniowego. - Kiedy wszedłem do kuchni, zobaczyłem tylko dym, który wydobywał się ze zmywarki. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem płomienie wydobywające się z dolnej części urządzenia - stwierdził mężczyzna.

Zmywarka stanęła w płomieniach

Kobieta dodała, że para kupiła zmywarkę cztery lata wcześniej w Currys, sklepie sieci sprzedającej artykuły RTV i AGD. Wyjaśniła, że przedsiębiorstwo wysłało do ich domu inżyniera, który potwierdził, że naprawa zmywarki nie jest możliwa, a pożar prawdopodobnie wybuchł w wyniku "usterki okablowania". Currys początkowo zaproponował parze 79,86 funtów (ok. 404 zł - red.) odszkodowania, ponieważ zmywarka nie była już objęta gwarancją. Portal BBC przekazał, że zwrócił się do firmy "z prośbą o pokrycie kosztów" nowej zmywarki.