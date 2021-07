Zmiany zasad przy wjeździe do Anglii dla osób zaszczepionych. Dotyczą również podróżnych z Polski

Osoby w pełni zaszczepione na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, podróżujące z krajów z "żółtej listy", a więc również z Polski, nie będą musiały poddawać się kwarantannie po przyjeździe do Anglii - poinformował w środę brytyjski minister transportu Grant Shapps. Nowe przepisy mają wejść w życie w poniedziałek.

Obecnie - od 19 lipca - z obowiązku kwarantanny po przyjeździe do Wielkiej Brytanii z krajów znajdujących się na tzw. żółtej liście zwolnione są tylko osoby, które zostały w pełni zaszczepione w ramach brytyjskiego programu szczepień. Zasady te nie dotyczą jednak przyjezdnych z Francji, gdzie nawet zaszczepienie nie zwalnia z tego wymogu.

Nowe zasady podróży do Anglii

Podróżni, spełniający powyższy warunek, zostaną zwolnieni z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie, o ile będą przyjeżdżać z państw znajdujących się na "żółtej liście". Nadal będą musieli jednak wykonać test na obecność koronawirusa przed przyjazdem do Anglii, a także w drugim dniu po przyjeździe, nie będą natomiast musieli wykonywać kolejnego testu - w ósmym dniu.

Zmiany te wchodzą w życie w poniedziałek o 4 rano i na razie dotyczą tylko przyjazdów do Anglii. Rządy pozostałych części Zjednoczonego Królestwa jeszcze nie ogłosiły, czy wprowadzą takie same zasady, choć w ostatnim czasie harmonizowały one reguły z tymi obowiązującymi w Anglii.