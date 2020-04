Chciała zostać pielęgniarką, dopięła swego po 15 latach pracy w szpitalu. 36-latka zmarła na koronawirusa

Minister zdrowia: to pokazuje niesamowitą odwagę pracowników służby zdrowia

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock, odnosząc się do śmierci Areemy, oddał hołd każdej osobie pracującej w służbie zdrowia. - To pokazuje niesamowitą odwagę każdej z tych osób. Oni każdego dnia chodzą do pracy z myślą, że grozi im niebezpieczeństwo. To świadectwo dla każdego lekarza, każdej pielęgniarki i innych specjalistów, którzy pracują w tych trudnych czasach - powiedział. - Myślę, że cały naród jest za to wdzięczny - dodał.