Świat

Dwa lata więzienia za "okazjonalną" kradzież jajka Faberge

Rzadkie jajko Faberge osiągnęło rekordową cenę 30,2 mln dolarów na aukcji w Londynie
29-latek został skazany na 27 miesięcy więzienia za "okazjonalną" kradzież torebki Givenchy. Mężczyzna nie wiedział, że w środku znajduje się jajko Faberge, zegarek tej samej firmy i kilka innych cennych przedmiotów.

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2024 roku w londyńskiej dzielnicy Soho. 29-letni Enzo Conticello wszedł do jednego z pubów i ukradł torebkę marki Givenchy, którą jej właścicielka postawiła na podłodze.

Torebka kosztowała około 1600 funtów, ale jej zawartość była warta wielokrotnie więcej, bo oprócz laptopa, kluczy, karty bankowej i kosmetyków znajdowało się w niej jajko Faberge i zegarek. Należały one do pracodawcy ofiary, firmy Craft Irish Whiskey Company, i były używane wcześniej tego dnia podczas imprezy firmowej.

Prokurator powiedział w sądzie, że Conticello szukał "łatwych pieniędzy" i oddał paserowi torebkę z jajkiem w środku, by kupić narkotyki. Został powiązany z kradzieżą, gdy zaledwie kilka minut po niej użył w sklepie skradzionej karty bankowej ofiary, ale złapano go dopiero rok później, gdy dokonał innej kradzieży.

Enzo Conticello został skazany na 27 miesięcy więzienia
W lutym Conticello przyznał się do zarzutów, a w czwartek sąd koronny w londyńskiej dzielnicy Southwark skazał go na dwa lata i trzy miesiące więzienia.

Nie zdawał sobie sprawy z wartości przedmiotów

Adwokatka Conticella, Katie Porter-Windley, powiedziała, że ​​wcześniej pracował on jako szef kuchni, ale stracił pracę w trakcie pandemii COVID-19 i popadł w uzależnienie od kokainy. - Tej nocy wykorzystał okazję i szczerze żałuje swojego zachowania - zapewniała.

Porter-Windley powiedziała sądowi, że Conticello nie zdawał sobie sprawy, jak cenne były przedmioty, które ukradł.

Kiedy sędzia Kate Livesey stwierdziła, że ​​jajo wygląda "naprawdę niezwykle", Porter-Windley stwierdziła, że jest "tak niezwykłe, że na pierwszy rzut oka nie byłby w stanie stwierdzić, czy jest to przedmiot o wysokiej wartości".

Skazując go na dwa lata i trzy miesiące więzienia, Livesey stwierdziła, że "okazjonalna" kradzież spowodowała "niedogodności i stres" dla pokrzywdzonej i jej firmy. - Pokrzywdzona opisała szczególny szok i panikę, jakie przeżyła, gdy zdała sobie sprawę, że torba zawierająca przedmioty o tak wysokiej wartości, należące do firmy, została skradziona - podkreśliła sędzia.

Londyńska policja nadal poszukuje skradzionego jajka

Faberge to światowej sławy luksusowa firma jubilerska założona w Rosji w 1842 roku, słynąca z jajek wykonanych z kamieni i metali szlachetnych.

Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord

Skradzione jajko nie jest jednym z 69 wykonanych w czasach carskiej Rosji, lecz jednym z siedmiu stworzonych w 2020 roku przez współczesną firmę Faberge dla Craft Irish Whiskey Company, których dekoracje nawiązują do Irlandii. Pozostałe zestawy, z których każdy zawierał jajko, zegarek, butelkę whiskey i cygara, zostały sprzedane za od 1,5 do 2 milionów funtów.

Londyńska policja metropolitalna oświadczyła, że nadal poszukuje skradzionego jajka i zegarka.

Czytaj także:
Krystian Markiewicz
"Wyraził żal". Markiewicz o kulisach rozmowy z prezesem TK
Polska
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
BIZNES
Do katastrofy pod Smoleńskiem doszło 10 kwietnia 2010 roku
Katastrofa prezydenckiego tupolewa. 16 lat od tragedii
Polska
Kierowca zostawił auto i uciekł
Zostawił auto na torach i uciekł
Wrocław
Załoga kapsuły Orion w drodze powrotnej na Ziemię
Załoga Artemis II coraz bliżej domu. Plan historycznego powrotu
METEO
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
BIZNES
Mieszkanka Piaseczna straciła ponad 25 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Była pewna, że bierze udział w operacji specjalnej
WARSZAWA
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
BIZNES
Tucker Carlson, Donald Trump i Tulsi Gabbard podczas wiecu w Georgii (2024)
Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Prezydent reaguje
Świat
Viktor Orban podczas wiecu w Debreczynie
Trump apeluje do Węgrów, Orban straszy Ukrainą, Zełenski na Zakarpaciu
WYBORY NA WĘGRZECH
imageTitle
Media: Eddy Merckx trafił do szpitala
EUROSPORT
imageTitle
Przyjaźni się ze Świątek i komentuje jej nieobecność
EUROSPORT
Oblodzenie, przymrozki
IMGW ostrzega. Niebezpieczny poranek w większości kraju
METEO
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
BIZNES
Strzelanina w pobliżu konsulatu Izraela w Stambule
Akcja służb po ataku na izraelską placówkę. Zatrzymano blisko 200 osób
Świat
Żandarmeria rozbiła w Maladze strukturę klanu Lyons
Rozbito gang Lyonsów. Zatrzymania na Bali i w Dubaju
Świat
Smutek kapitana. Lewandowski po meczu ze Szwecją
Co dalej z Lewandowskim? "Głośno mówię to, co myślę"
Rafał Kazimierczak
Piotr Pytel od ponad 20 lat odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności
"Nigdy nie zabiłem". Resort dwa miesiące temu zapowiadał interwencję
Polska
Mark Rutte podczas wystąpienia w Instytucie Reagana w Waszyngtonie
Rutte: znajdujemy się w okresie fundamentalnych zmian
Świat
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Ślubowanie sędziów, Ił-20 nad Bałtykiem, Węgry wzywane do "pilnych" wyjaśnień
TO WARTO WIEDZIEĆ
35 min
Emi Buchwald
Emi Buchwald zaskoczona sukcesem. "Żeby zrobić coś tak mocnego, trzeba czerpać z siebie"
Monika Olejnik
Wiosna
Sporo słonecznych chwil, do 12 stopni
METEO
Żołnierze z ukraińskiej 141. Brygady Zmechanizowanej na linii frontu
Ukraina i Rosja ogłosiły zawieszenie broni w czasie prawosławnej Wielkanocy
Świat
imageTitle
Kuriozalny samobój w meczu Porto. Wielka niewiadoma przed rewanżem
EUROSPORT
Melania Trump
"Kłamstwa muszą się skończyć". Oświadczenie Melanii Trump
Świat
imageTitle
FC Barcelona żąda dochodzenia po meczu Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Kulisy rozmów ze Świątek. "Robiłem wszystko"
EUROSPORT
Osuwisko
Kolejne osuwisko. Ewakuacja, stan wyjątkowy
METEO
imageTitle
Wielki mecz Polaka. W pół godziny dopełnił formalności
EUROSPORT
imageTitle
Lawina emocji, na koniec karne. Raków w finale Pucharu Polski
EUROSPORT

