Świat Dwa lata więzienia za "okazjonalną" kradzież jajka Faberge Oprac. Adam Styczek |

Rzadkie jajko Faberge osiągnęło rekordową cenę 30,2 mln dolarów na aukcji w Londynie Źródło: Reuters

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2024 roku w londyńskiej dzielnicy Soho. 29-letni Enzo Conticello wszedł do jednego z pubów i ukradł torebkę marki Givenchy, którą jej właścicielka postawiła na podłodze.

Torebka kosztowała około 1600 funtów, ale jej zawartość była warta wielokrotnie więcej, bo oprócz laptopa, kluczy, karty bankowej i kosmetyków znajdowało się w niej jajko Faberge i zegarek. Należały one do pracodawcy ofiary, firmy Craft Irish Whiskey Company, i były używane wcześniej tego dnia podczas imprezy firmowej.

Prokurator powiedział w sądzie, że Conticello szukał "łatwych pieniędzy" i oddał paserowi torebkę z jajkiem w środku, by kupić narkotyki. Został powiązany z kradzieżą, gdy zaledwie kilka minut po niej użył w sklepie skradzionej karty bankowej ofiary, ale złapano go dopiero rok później, gdy dokonał innej kradzieży.

Enzo Conticello został skazany na 27 miesięcy więzienia Źródło: Metropolitan Police

W lutym Conticello przyznał się do zarzutów, a w czwartek sąd koronny w londyńskiej dzielnicy Southwark skazał go na dwa lata i trzy miesiące więzienia.

Nie zdawał sobie sprawy z wartości przedmiotów

Adwokatka Conticella, Katie Porter-Windley, powiedziała, że ​​wcześniej pracował on jako szef kuchni, ale stracił pracę w trakcie pandemii COVID-19 i popadł w uzależnienie od kokainy. - Tej nocy wykorzystał okazję i szczerze żałuje swojego zachowania - zapewniała.

Porter-Windley powiedziała sądowi, że Conticello nie zdawał sobie sprawy, jak cenne były przedmioty, które ukradł.

Jajko Faberge Źródło: Shutterstock

Kiedy sędzia Kate Livesey stwierdziła, że ​​jajo wygląda "naprawdę niezwykle", Porter-Windley stwierdziła, że jest "tak niezwykłe, że na pierwszy rzut oka nie byłby w stanie stwierdzić, czy jest to przedmiot o wysokiej wartości".

Skazując go na dwa lata i trzy miesiące więzienia, Livesey stwierdziła, że "okazjonalna" kradzież spowodowała "niedogodności i stres" dla pokrzywdzonej i jej firmy. - Pokrzywdzona opisała szczególny szok i panikę, jakie przeżyła, gdy zdała sobie sprawę, że torba zawierająca przedmioty o tak wysokiej wartości, należące do firmy, została skradziona - podkreśliła sędzia.

Londyńska policja nadal poszukuje skradzionego jajka

Faberge to światowej sławy luksusowa firma jubilerska założona w Rosji w 1842 roku, słynąca z jajek wykonanych z kamieni i metali szlachetnych.

Skradzione jajko nie jest jednym z 69 wykonanych w czasach carskiej Rosji, lecz jednym z siedmiu stworzonych w 2020 roku przez współczesną firmę Faberge dla Craft Irish Whiskey Company, których dekoracje nawiązują do Irlandii. Pozostałe zestawy, z których każdy zawierał jajko, zegarek, butelkę whiskey i cygara, zostały sprzedane za od 1,5 do 2 milionów funtów.

Londyńska policja metropolitalna oświadczyła, że nadal poszukuje skradzionego jajka i zegarka.

