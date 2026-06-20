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Świat

Zderzenie pociągów w Wielkiej Brytanii. Ofiara śmiertelna i ranni

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W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt było rannych
Zderzenie pociągów pod Bedford. Zabici i ranni
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia dwóch pociągów w pobliżu Bedford, około 100 kilometrów na północ od Londynu. 89 osób zostało rannych, a obrażenia 11 są bardzo poważne.

Do zdarzenia doszło w piątek nieopodal wsi Elstow. Rzecznik przewoźnika East Midlands Railway (EMR) poinformował, że zderzyły się dwa pociągi jadące w kierunku londyńskiego dworca St Pancras z Corby i Nottingham.

Pogotowie regionu Wschodnia Anglia poinformowało, że 11 osób odniosło bardzo poważne obrażenia, 22- poważne, a 56 - lekkie. Policja poinformowała o śmierci jednej osoby.

W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt było rannych
W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt było rannych
Źródło zdjęcia: Reuters

Zderzenie pociągów w pobliżu Bedford

Premier Keir Starmer napisał w oświadczeniu, że doniesienia o kolizji są "głęboko niepokojące i zapewnił, że "jest myślami z rodziną osoby, która straciła życie" oraz "tymi, którzy odnieśli poważne obrażenia".

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Ekspert ds. kolejnictwa Philip Haigh ocenił w rozmowie ze Sky News, że podobne zdarzenia to rzadkość, a brytyjska kolej jest jedną z najbezpieczniejszych na świecie.

OGLĄDAJ: Wydanie z 19.06.2026
pc
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Źródło: PAP
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Tagi:
Wielka BrytaniaKolej
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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