Świat Zderzenie pociągów w Wielkiej Brytanii. Ofiara śmiertelna i ranni Oprac. Adam Styczek |

Zderzenie pociągów pod Bedford. Zabici i ranni Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek nieopodal wsi Elstow. Rzecznik przewoźnika East Midlands Railway (EMR) poinformował, że zderzyły się dwa pociągi jadące w kierunku londyńskiego dworca St Pancras z Corby i Nottingham.

Pogotowie regionu Wschodnia Anglia poinformowało, że 11 osób odniosło bardzo poważne obrażenia, 22- poważne, a 56 - lekkie. Policja poinformowała o śmierci jednej osoby.

W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt było rannych Źródło zdjęcia: Reuters

Zderzenie pociągów w pobliżu Bedford

Premier Keir Starmer napisał w oświadczeniu, że doniesienia o kolizji są "głęboko niepokojące i zapewnił, że "jest myślami z rodziną osoby, która straciła życie" oraz "tymi, którzy odnieśli poważne obrażenia".

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Ekspert ds. kolejnictwa Philip Haigh ocenił w rozmowie ze Sky News, że podobne zdarzenia to rzadkość, a brytyjska kolej jest jedną z najbezpieczniejszych na świecie.

OGLĄDAJ: Wydanie z 19.06.2026