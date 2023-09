Zbiegły z więzienia były żołnierz oskarżany o terroryzm został zatrzymany

Khalife został zatrzymany w Chiswick w zachodnim Londynie, kilka kilometrów od więzienia HMP Wandsworth, z którego w środę rano zbiegł. Wcześniej w sobotę policja informowała, że Khalife był widziany w Chiswick. Był w zwykłym ubraniu, a nie więziennym, jak poprzednio, gdy go zauważono. Ostrzegano, by się do niego nie zbliżać. Tam też przez ostatnie kilkanaście godzin koncentrowały się poszukiwania zbiega.