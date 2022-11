Zayn Malik przyznał, że korzystał z darmowych posiłków w szkole. Teraz pisze list do premiera 

Zayn Malik, były wokalista zespołu One Direction, napisał list do premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka, w którym zaapelował o rozszerzenie programu darmowych posiłków w szkołach dla dzieci żyjących w biedzie. Przyznał, że w przeszłości sam z takiej pomocy korzystał. "Osobiście doświadczyłem stygmatyzacji związanej z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego" - wskazał piosenkarz. Około 800 tys. dzieci w Anglii nie kwalifikuje się do otrzymywania darmowych obiadów pomimo tego, że żyją w biedzie.

Zayn Malik opublikował list do premiera Rishi’ego Sunaka na Instagramie. Podkreśla w nim, że żadne dziecko nie powinno cierpieć z powodu traumy i stygmatyzacji spowodowanej głodem i biedą. Zwracając się do brytyjskiego szefa rządu zaapelował o zapewnienie każdemu dziecku, żyjącemu w biedzie, darmowego posiłku w szkole.

"Wszyscy jesteśmy świadomi, że trudności, z jakimi zmagają się dziś rodziny są wyjątkowo poważne. Cztery miliony dzieci żyje w gospodarstwach domowych, które we wrześniu 2022 roku doświadczyły problemu głodu. W dodatku 800 tys. dzieci w Anglii nie jest włączonych w program darmowych obiadów w szkole, pomimo tego, że żyją w biedzie" - zauważył Malik. Szacunki te pochodzą od organizacji Food Foundation, która działa na rzecz włączenia wszystkich dzieci żyjących w gospodarstwach o trudnych warunkach materialnych w program darmowych obiadów w szkole.

Zayn Malik w dzieciństwie korzystał z darmowych obiadów w szkole

Malik podkreślił, że w związku z taką sytuacją dzieci "cierpią z powodu braku koncentracji, a niektóre wręcz kradną jedzenie ze szkolnych stołówek, ponieważ są tak głodne, a nie mają pieniędzy, by kupić obiad". Ostatecznie, jak wskazał piosenkarz, doprowadza to je do poczucia wstydu i problemów fizycznych i psychicznych. Były członek One Direction przyznał, że bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, co czują dzieci, bo w przeszłości sam był w podobnej sytuacji. "Dorastając w Bradford, korzystałem z darmowych posiłków w szkole. Osobiście doświadczyłem stygmatyzacji związanej z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego" - wyznał.

"Mam nadzieję, że dzięki temu listowi, możemy wszyscy zapewnić, że żadne dziecko nigdy nie będzie już musiało doświadczać głodu i stygmatyzacji. Moje doświadczenie nie jest wyjątkowe, to zmagania wielu dzieci w Anglii, przez które niestety teraz przechodzą" - napisał. Według niego rozszerzenie programu sprawiłoby, że "dzieci nie musiałyby znosić najgorszych skutków kryzysu związanego z kosztami życia, który powoduje jeszcze większe podziały między najbogatszymi i najbiedniejszymi (...). Rodzice robią co mogą, ale wsparcie rządu jest pilnie potrzebne. Żaden rodzic nie powinien musieć podejmować decyzji, czy kupić jedzenie, czy włączyć ogrzewanie, czy się zadłużyć. Świadomość, że ich dzieci dostają dobry obiad w szkole byłaby dla nich dużą ulgą (...)" - podkreślił Malik.

Oprócz niego w akcję włączył się też m.in. piłkarz Marcus Rashford i znany szef kuchni Jamie Oliver. Malik oczekuje, że kwestię rozszerzenia programu darmowych posiłków rząd uwzględni w oświadczeniu dotyczącym budżetu, zaplanowanym na 17 listopada.

Zayn Malik Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

ZOBACZ TEŻ: Obietnice nowego premiera Wielkiej Brytanii z kampanii wyborczej poddawane przeglądowi

Rząd niechętny rozszerzaniu programu

Jednak jak podaje BBC, rząd w Londynie wcześniej informował, że dostęp do darmowych posiłków w szkole już rozszerzono, bardziej niż jakikolwiek inny program w ostatnich dekadach, a w kampanii Feed for Future, prowadzonej m.in. przez Food Foundation, nie doszacowano kosztów poszerzania go jeszcze bardziej. Obecnie w czasie semestru szkolnego rząd "zapewnia ponad 1,9 mln darmowych posiłków szkolnych, dając dzieciom z rodzin o najniższych dochodach darmowy, pożywny posiłek w porze obiadowej" - cytuje władze brytyjskie BBC. Te niecałe dwa miliony dzieci uprawnione do darmowego posiłku stanowią 22,5 proc. wszystkich uczniów w szkołach. Aby otrzymać darmowy posiłek, dzieci od trzeciej klasy szkoły podstawowej muszą mieszkać w gospodarstwie domowym otrzymującym świadczenia, w którym roczny dochód, po opłaceniu podatków i nie wliczając programów socjalnych, nie jest wyższy niż 7400 funtów.

Autor:pb//mro

Źródło: BBC, Instagram