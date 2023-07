Medialne zarzuty wobec prezentera BBC. Oświadczenie żony: trafił do szpitala

Żona czołowego brytyjskiego prezentera Huwa Edwardsa poinformowała, że to na nim ciążą medialne zarzuty dotyczące płacenia nastoletniej osobie za zdjęcia natury seksualnej. W wydanym oświadczeniu przekazała także, że Edwards trafił w ostatnich dniach do szpitala. Brytyjska policja zaznacza, że na dziennikarzu nie ciążą obecnie żadne formalne zarzuty.

Huw Edwards w szpitalu

Huw Edwards to jeden z wiodących brytyjskich prezenterów wiadomości telewizyjnych, pracujący w BBC od połowy lat 80. To on m.in. ogłosił na antenie stacji brytyjskiemu narodowi śmierć królowej Elżbiety II we wrześniu 2022 roku. Od ponad dwóch dekad prowadził relacje z największych wydarzeń w Wielkiej Brytanii, w tym wyborów, ślubów królewskich, czy igrzysk olimpijskich w 2012 roku.