Ujawniono monogram Karola III. Emblemat pojawi się na hełmach policji, dokumentach i skrzynkach pocztowych

Zaprezentowano wzór emblematu, jakim będzie posługiwał się król Karol III. Monogram przedstawia koronę, która unosi się nad splecionymi literami "C" oraz "R". Wewnątrz została wkomponowana rzymska cyfra "III".

Wzór emblematu, jakim będzie posługiwał się król Karol III , ujawniono 26 września. Monogram przedstawia koronę, która umiejscowiona jest nad splecionymi literami "C" jak Charles i "R" jak Rex (łac. król). Wewnątrz litery "R" widnieje rzymska cyfra "III". Emblemat już wkrótce zacznie być powszechny w miejscach, w których pokazywane są królewskie symbole. Pojawi się między innymi na budynkach rządowych, tradycyjnych hełmach policyjnych, dokumentach państwowych i skrzynkach pocztowych zainstalowanych po rozpoczęciu rządów Karola III.

Stopniowe zmiany

Chociaż do wielu zmian, związanych z pojawieniem się nowego królewskiego emblematu, będzie dochodziło stopniowo, a w niektórych miejscach wciąż będzie można zobaczyć symbole Elżbiety II, to monogram Karola III zaczął już być obecny na wszystkich przesyłkach, które wychodzą z Pałacu Buckingham. Będzie on również widniał na dokumentach państwowych i na popularnych czerwonych skrzynkach pocztowych w całym kraju.