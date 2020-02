Zagraniczne paszporty pomogły ocalić tysiące osób. "Teraz wiemy, jaka była rola polskich dyplomatów"

Wydana przez Instytut Pileckiego książka jest efektem badań zainicjowanych i nadzorowanych przez ambasadora RP w Szwajcarii Jakuba Kumocha. To dzięki jego staraniom została przypomniana działalność tzw. grupy Ładosia, składającej się z dyplomatów z poselstwa RP w Szwajcarii i działającej pod kierunkiem ambasadora Aleksandra Ładosia. Dostarczając osobom narodowości żydowskiej fałszywe paszporty państw Ameryki Łacińskiej, przyczynili się do uratowania tysięcy z nich przed śmiercią w obozach zagłady.

"Lista jest efektem ponad dwóch lat prac"

- Lista jest efektem ponad dwóch lat prac, w których wraz z moimi dyplomatami uczestniczyli eksperci z czterech renomowanych instytucji badawczych, a także co najmniej kilkudziesięciu żydowskich mikrohistoryków i osób ze środowisk ocalonych - powiedział ambasador Kumoch. Dodał, że lista jest "niepełna i prawdopodobnie nigdy nie zostanie w całości odtworzona".

- Aleksander Ładoś, jego dyplomaci oraz ich żydowscy partnerzy próbowali według naszych ocen ocalić życie od 8 do 10 tysięcy osób. Oceniamy, że spośród nich w przeżyło w różnych okolicznościach od 2 do 3 tysięcy. Oznaczałoby to, że nazwiska zarówno większości ocalonych, jak i większości ofiar nadal są nieznane - dodaje.