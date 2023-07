Zamaskowany mężczyzna z młotkiem ukradł jamnika. Policja publikuje nagranie

Niezidentyfikowany mężczyzna włamał się do domu we wschodniej Anglii z młotkiem w ręku, ukradł jamnika i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja publikuje nagranie z zamaskowanym złodziejem, apelując o pomoc w odnalezieniu 16-miesięcznego psa.

Funkcjonariusze policji odpowiedzieli na wezwanie o włamaniu do domu w mieście Saffron Walden w środę około godziny 15. Na udostępnionym przez policję hrabstwa Essex nagraniu z kamery monitoringu widać zamaskowanego mężczyznę z młotkiem, zabierającego 16-miesięcznego jamnika o imieniu Twiglet, który szczekając usiłuje się wyrwać z rąk złodzieja. Policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie i zdjęcia psa z apelem o pomoc w odnalezieniu go.

Policja apeluje do mężczyzny z nagrania o bezpieczne zwrócenie psa Twigleta. Essex Police

Śledztwo w sprawie trwa, a policja nie dokonała jak dotąd żadnych aresztowań - przekazał Jamie Stirland z Wydziału Dochodzeń Kryminalnych policji hrabstwa Essex w czwartkowym komunikacie. Śledczy dodał, że do podobnych kradzieży dochodzi "rzadko", a władze "traktują śledztwo poważnie", w ramach poszukiwań między innymi przeglądając nagrania z kamer monitoringu w okolicy. Stirland poprosił mieszkańców okolicy o pomoc, zwrócił się też do osoby, która ukradła jamnika: - Apeluję również bezpośrednio do mężczyzny z tego nagrania o bezpieczne zwrócenie Twigleta - wskazał.