Zamach na Siergieja Skripala w Salisbury. Zarzuty dla trzeciego mężczyzny

4 marca 2018 roku 67-letni Siergiej Skripal i jego 35-letnia córka Julia stracili przytomność przed centrum handlowym w Salisbury. Oboje w stanie krytycznym zostali przewiezieni do szpitala. Brytyjska policja poinformowała później, że dokonano na nich zamachu z użyciem środka "paralityczno-drgawkowego", którym okazał się produkowany jeszcze w czasach ZSRR nowiczok. Według ustaleń śledczych, ataku na byłego pułkownika wywiadu wojskowego, mieszkającego w Wielkiej Brytanii od 2010 roku i współpracującego z tamtejszymi służbami wywiadowczymi, mieli dokonać funkcjonariusze GRU.

Zamach na Siergieja Skripala i jego córkę Julię na terytorium Wielkiej Brytanii wywołał jeden z największych kryzysów dyplomatycznych w relacjach brytyjsko-rosyjskich od zakończenia zimnej wojny. Doprowadził do wydalenia ponad 150 rosyjskich dyplomatów z państw Zachodu, w tym USA i większości krajów UE. Był to pierwszy przypadek użycia broni chemicznej w Europie od końca drugiej wojny światowej.

Trzeci oskarżony w sprawie zamachu na Skripala

We wtorek Dean Haydon z wydziału antyterrorystycznego brytyjskiej policji powiedział, że te same zarzuty zaocznie postawiono trzeciemu mężczyźnie, Denisowi Siergiejewowi (zwany jako Siergiej Fedotow). – Nie możemy podać teraz szczegółów, ale mamy dowody, które wiążą go z GRU – mówił Haydon. Jak dodał, "wszyscy trzej są niebezpiecznymi osobami".