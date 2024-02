Od dziś psy tej rasy miały być usypiane. Tysiące zwierząt uniknie jednak śmierci

Tysiące psów unikną uśpienia

Jak jednak wskazują brytyjskie media, większym problemem są psy, których właściciele ani nie wystąpili o zwolnienie z zakazu, ani nie oddali ich do uśpienia, lecz zignorowali nowe przepisy. RSPCA, organizacja charytatywna zajmująca się zapobieganiem znęcaniem się nad zwierzętami, szacuje, że przed ogłoszeniem zakazu w Wielkiej Brytanii było między 50 a 100 tys. American Bully XL. Właścicielom nielegalnie posiadanych psów grozi ich konfiskata w celu uśpienia, grzywna w nieograniczonej wysokości, a w przypadku ataku ich psa na człowieka - także więzienie. Policja ostrzegła jednak, że egzekwowanie zakazu będzie sporym wyzwaniem logistycznym, m.in. ze względu na niewystarczającą liczbę przeszkolonych do tego funkcjonariuszy.

American Bully XL. Kolejny zakaz

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg wersja American Bully. To piąta rasa wpisana w Wielkiej Brytanii na listę zabronionych. Oprócz niej zakazane są: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.