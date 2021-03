Sarah zaginęła na początku marca. Aresztowano policjanta

Londyńska policja przekazała, że zatrzymany mężczyzna to funkcjonariusz w wieku około 40 lat. Służył w wydziale zajmującym się ochroną budynków rządowych i dyplomatycznych. Został zatrzymany we wtorek wieczorem i od tego czasu przebywa w areszcie. Jest podejrzany o uprowadzenie i zabójstwo 33-letniej Sarah Everard. Jak podała agencja Reutera, jest on również podejrzewany o publiczne obnażanie się.