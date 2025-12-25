Logo strona główna
Świat

Zaginęli w trakcie świątecznej kąpieli. "Wysłano znaczną liczbę służb"

shutterstock_2273385559
Interwencja brytyjskiej policji (Wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło: Reuters Archive
Dwóch mężczyzn zaginęło w trakcie świątecznej kąpieli na brytyjskiej plaży - poinformowała policja. Wiele z bożonarodzeniowych imprez nad wodą zostało wcześniej odwołanych ze względu na silny wiatr.

Dwóch mężczyzn uznaje się za zaginionych po tym, jak poszli pływać na plaży w Budleigh Salterton w hrabstwie Devon - poinformowała policja.

Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o kąpiących się mimo złej pogody. Jak opisują brytyjskie media, wiele osób zostało bezpiecznie sprowadzonych na brzeg, gdzie przebadali je ratownicy medyczni. Część z nich trafiła na badania do szpitala.

Trwają poszukiwania jeszcze dwóch mężczyzn, którzy weszli do wody.

"Na miejsce zdarzenia wysłano znaczną liczbę służb ratowniczych. Prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa nie wchodzić do wody" - oświadczyła policja.

W środę organizatorzy niektórych świątecznych kąpieli w Devon i Kornwalii przełożyli lub odwołali imprezy z powodu żółtego ostrzeżenia pogodowego dotyczącego wiatru.

Anna Kwaśny

Służby meteorologiczne ostrzegały przed silnym wiatrem w części południowo-zachodniej Anglii i Walii. Według przewidywań meteorologów maksymalna prędkość porywów wiatru wzdłuż niektórych odsłoniętych wybrzeży to nawet 55-65 mil na godzinę (około 90-105 kilometrów na godzinę).

pc

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: BBC, Sky News

Źródło zdjęcia głównego: Tom Meaker/Shutterstock

Wielka Brytania Święta Bożego Narodzenia Boże Narodzenie Woda
