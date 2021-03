Protest po zabójstwie 33-latki. "Kobiety i dziewczynki muszą czuć się bezpiecznie"

Mimo apeli minister spraw wewnętrznych Priti Patel, która wzywała, by z racji zagrożenia epidemicznego powstrzymać się od protestów, setki ludzi zebrały się przed budynkiem parlamentu, koło siedziby londyńskiej policji metropolitalnej oraz blokowały przejazd przez Most Westminsterski. Później demonstranci skierowali się w stronę Trafalgar Square. Protestowi towarzyszyła znacznie mniejsza liczba funkcjonariuszy niż miało to miejsce podczas zakończonego przepychankami sobotniego czuwania ku czci Everard, ale wieczorem policja wezwała protestujących do rozejścia się, ostrzegając, że w przeciwnym razie będzie musiała wymuszać to siłą.