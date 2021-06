Sprawa, która wstrząsnęła Wielką Brytanią. Policjant przyznał się do uprowadzenia i gwałtu

Wayne Couzens, były już funkcjonariusz londyńskiej policji, przyznał się do uprowadzenia i zgwałcenia 33-letniej Sarah Everard. Mężczyzna złożył zeznania przed sądem karnym w Londynie. Głośna sprawa zaginięcia i zabójstwa Everard wywołała ogólnokrajową debatę o bezpieczeństwie kobiet w Wielkiej Brytanii.

48-letni Wayne Couzens złożył we wtorek zeznania przed sądem karnym w Londynie poprzez łącze wideo. Powiedział, że przyznaje się do uprowadzenia i zgwałcenia Sarah Everard. Powiedział również, że bierze "odpowiedzialność" za śmierć Everard, choć formalną deklarację, czy przyznaje się do zarzutu morderstwa ma złożyć podczas następnego przesłuchania, zaplanowanego na 9 lipca.