Zabójstwo posła Davida Amessa. Policja przedstawia pierwsze ustalenia

Brytyjska policja poinformowała w nocy z piątku na sobotę, że zabójstwo posła Davida Amessa było aktem terroru. W związku ze śledztwem przeszukano dwa miejsca w Londynie. 25-letni podejrzany miał działać sam. W piątek wieczorem dziennik "Daily Mail" podał, że zabójca polityka zadał mu co najmniej 12 ciosów nożem, a następnie stał nad jego ciałem do przyjazdu policji.

Zabójstwo Davida Amessa

Przebieg zdarzeń w Leigh-on-Sea w południowo-wschodniej Anglii odtworzył dziennik "Daily Mail". W piątek w południe Amess spotykał się - jak co dwa tygodnie - z wyborcami ze swojego okręgu. Spotkanie odbywało się w sali przy miejscowymi kościele metodystów. Zabójca najprawdopodobniej czekał w kolejce, po czym w pewnym momencie wbiegł do sali, zadał posłowi co najmniej 12 ciosów nożem. Nie próbował uciekać, lecz stał nad ciałem ciężko rannego posła do przyjazdu policji, która była na miejscu w ciągu pięciu minut.