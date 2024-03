16-latka brutalnie zamordowała rówieśniczkę. Rok po tragedii ich matki się spotkały

Matka ofiary zabójstwa: "Nie tylko stracili dziecko"

- Obie jesteśmy matkami próbującymi poradzić sobie z czymś, przez co nikt nigdy nie powinien przechodzić - stwierdziła Esther Ghey, wskazując też na "wielką odwagę" swojej rozmówczyni. - To, co się stało, miało ogromny wpływ na ich rodzinę, tak samo jak na moją - powiedziała Ghey. - To, przez co przeszli, też jest straszne - dodała. - Nie tylko stracili dziecko, ale także muszą żyć z tym, co się stało - dodała. Rodzinę Scarlett Jenkinson opisała jako "miłych" i "normalnych ludzi".