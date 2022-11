Zabójstwo 15-latka z Polski w Wielkiej Brytanii. Matka i jej partner skazani na dożywocie

Jak ustalili śledczy badający tę zbrodnię, pochodzący z Polski 35-letnia Agnieszka K. oraz 38-letni Andrzej L. przez wiele miesięcy znęcali się nad 15-letnim chłopcem, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci w sierpniu 2021 roku.

Niespełna rok wcześniej chłopiec przeprowadził się z Polski do Huddersfield, aby zamieszkać tam razem z matką i jej długoletnim partnerem, jednak - jak wynikało z ustaleń śledztwa po tragedii - relacje między nimi nie układały się dobrze. Jeden ze świadków zeznał przed sądem, para miała postrzegać chłopca jako "przeszkodę".

Para znęcała się nad 15-letnim chłopcem

W ciągu kolejnych miesięcy matka i jej partner wielokrotnie mieli bić chłopca i poddawali go okrutnym i upokarzającym karom, gdy uznali na przykład, że źle się zachowywał. Jak wynikało z ustaleń przedstawionych w czasie procesu sądowego, bili go między innymi listwą do łóżka, przedłużaczem, a także zadawali ból, kłując igłą.