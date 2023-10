Za przemocą seksualną wobec dzieci coraz częściej stoją nastolatki. "Mamy kryzys"

Pornografia a przemoc seksualna

- Wiele młodych osób, z którymi pracujemy, pobierało w internecie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Dostęp do nich uzyskiwały w różny sposób - zauważa Rachel Heynes. - Pornografia jest ważnym czynnikiem, przez nią nastolatki stają się znieczulone na to, co widzą. Czasami były już wykorzystywane przez dorosłych, czasem podczas nacechowanych seksualnie rozmów w sieci wysyłano im zdjęcia z zakazanymi treściami - dodaje.

"Co robić, gdy…"

Historie nastolatków

Według relacji nastolatka na zdjęcia zawierające nielegalne treści po raz pierwszy natknął się przypadkowo, na forum, gdzie udostępniano różne fotografie. Gdy po raz pierwszy je zobaczył w marcu 2020 roku, miał "poczuć obrzydzenie". Później uczucie to zastąpiła ciekawość. I chęć, by znów popatrzeć na takie zdjęcia. W ciągu następnych kilku miesięcy Mark coraz bardziej zagłębiał się w dark necie (celowo ukryta część zasobów Internetu, które można przeglądać jedynie przy użyciu specjalnego oprogramowania - red.). "Kiedy oglądałem te zdjęcia, czułem się 'w porządku'. Ale gdy wracałem do normalnego życia, pojawiały się wyrzuty sumienia i przerażenie" - opisuje 18-latek. Jednocześnie czuł się od tego coraz bardziej uzależniony.

We wrześniu 2021 roku obudziło go pukanie do drzwi. To była policja, która weszła do jego domu w poszukiwaniu urządzeń zawierających nielegalne obrazy. Zabrano go na komisariat, tam był przesłuchiwany. Został usunięty ze szkoły. Otrzymał wyrok w zawieszeniu i karę w postaci prac społecznych. Jak mówi, podczas terapii zrozumiał, że ma problem z pornografią. - Mój opiekun z organizacji Shore pomógł mi zrozumieć, że jest to superstymulant, co oznacza, że ​​podczas oglądania odczuwa się przeciążenie sensoryczne; im więcej oglądasz, tym mniej skuteczny staje się ten środek pobudzający, co oznacza, że ​​potrzebujesz czegoś bardziej "ekscytującego" - mówi Mark.