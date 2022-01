Książę Andrzej walczy przed amerykańskim sądem. Usunięte konta w mediach społecznościowych

Doradcy królewscy zaktualizowali również oficjalną stronę brytyjskiej monarchii. Chociaż książę nadal pojawia się w sekcji zawierającej członków rodziny królewskiej, lista jego wojskowych związków i patronatów została usunięta, a także dołączono link do oświadczenia królowej Elżbiety II, w którym Pałac Buckingham informuje o rezygnacji z tytułów i patronatów królewskich.

Oficjalne obowiązki Andrzeja wymienione są w czasie przeszłym. "Ważną częścią roli księcia Yorku było wspieranie pracy królowej jako głowy państwa" - napisano. WDrugi syn królowej Elżbiety II został pozbawiony tytułów i patronatów królewskich w zeszłym tygodniu. On sam zgodził się nie używać swojego tytułu Jego Królewskiej Wysokości (HRH).

Oskarżenia o wykorzystywanie seksualne

Książę Andrzej zawiesił pełnienie obowiązków członka rodziny królewskiej w listopadzie 2019 roku po fatalnie przyjętym przez opinię publiczną wywiadzie dla BBC, w którym zaprzeczał, by kiedykolwiek poznał Virginię Giuffre, oraz bronił swojej znajomości z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

W środę nowojorski sąd odrzucił wniosek jego prawników, by oddalić pozew złożony przez Giuffre ze względu na ugodę, którą w 2009 roku zawarła z Jeffreyem Epsteinem, co było ostatnią szansą na uniknięcie procesu cywilnego. Zgodnie z jej treścią Giuffre, w zamian za 500 tysięcy dolarów, zgodziła się zrezygnować z roszczeń wobec Epsteina i "jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, który mógłby być włączony jako potencjalny pozwany". Prawnicy księcia przekonywali, że jako "potencjalny pozwany" jest on objęty tą ugodą.