Brytyjski premier został zapytany, czy obejrzy wywiad z Meghan i Harrym. "Będzie dość późno"

W niedzielę podczas wizyty w centrum szczepień na COVID-19 w północnym Londynie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson był pytany, czy interesuje go wywiad z Meghan i Harrym, czyli księżną i księciem Sussexu, oraz czy będzie go oglądał. Szef brytyjskiego rządu zapewnił, że oczywiście interesują go "różnego rodzaju wiadomości z całego świata". Zauważył jednak, że emitowany w amerykańskiej telewizji wywiad pojawi się "dość późno naszego czasu". - Więc prawdopodobnie ominę go - przyznał Johnson.