Pobierała zasiłek, twierdząc że jest chora. Pojechała na wakacje do Meksyku

Kluczowe fakty: 33-latka została skazana za wyłudzenie zasiłku przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami i przewlekłymi chorobami.

Kobieta pobierała świadczenia, twierdząc, że z powodu stanów lękowych nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

Została zdemaskowana po tym, jak pojechała na luksusowe wakacje do Meksyku.

Po powrocie kobieta złożyła kolejny wniosek o zasiłek.

33-letnia Catherine Wieland została skazana w czwartek przez sąd w Lewes za oszustwa na siedem miesięcy więzienia w zawieszeniu na półtora roku - poinformowało brytyjskie ministerstwo pracy i emerytur (DWP). Ponadto będzie musiała zwrócić 23 662 funtów (ok. 117 tys. zł), które otrzymała od państwa w latach 2021-2024. Szef resortu Andrew Western po rozprawie stwierdził, że to, czego dopuściła się kobieta, jest "zniewagą wobec każdego ciężko pracującego podatnika oraz osób, które naprawdę polegają na zasiłkach PIP". PIP, czyli Personal Independence Payment przyznawany jest osobom z niepełnosprawnościami oraz cierpiącym na przewlekłe choroby.

Zdradziła ją "luksusowa wyprawa"

Wieland twierdziła, że z powodu stanów lękowych nie jest w stanie gotować, myć się ani wyjść z domu i w związku z tym przez ponad dwa lata pobierała świadczenia PIP. Jak twierdzą media na Wyspach pozyskane pieniądze wydała jednak m.in. na 76 wizyt u kosmetyczki, wizyty w 60 pubach, klubach i restauracjach, solarium oraz wizyty u prywatnego dentysty.

Brytyjskie media w piątek publikują zdjęcia 33-latki z "luksusowej wyprawy" do Meksyku. Widzimy na nich uśmiechniętą kobietę na tyrolce czy na quadzie. Po powrocie do Wielkiej Brytanii kobieta złożyła kolejny wniosek w sprawie PIP, argumentując, że jej stan się pogorszył.

- Wieland wielokrotnie kłamała, wyciskała z systemu każdy pens, jaki tylko mogła, a potem miała czelność twierdzić, że jej stan się pogarsza, podczas gdy była na tyrolce i surfowała w Meksyku - podkreślił w czwartek Andrew Western, brytyjski minister pracy i emerytur.

