Udawał, że zasypia w pociągu, po czym atakował kobiety. Wpadł przez SMS-a

46-letni przestępca seksualny został skazany przez sąd w Londynie za napaści, których dopuścił się w pociągach relacji Londyn-Cambridge. Jak ustaliły władze, mężczyzna zajmował miejsce obok samotnych pasażerek, udawał że zasypia, by osłabić ich czujność. Potem je molestował seksualnie. Brytyjska Policja Transportowa podkreśla, że przestępca został zatrzymany dzięki kobietom, które zaalarmowały służby.

Za napaści na tle seksualnym londyński sąd koronny skazał 46-letniego Adriano Repettiego, zamieszkałego w mieście Fulbourn, na cztery lata i 10 dziesięć miesięcy więzienia - poinformowała w środę Brytyjska Policja Transportowa (BTP). Ponadto mężczyzna otrzymał 7-letni zakaz przesiadywania w pobliżu samotnych kobiet w jakichkolwiek środkach komunikacji publicznej na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli złamie zakaz, ponownie trafi do więzienia.

Udawał, że zasypia, po czym dotykał swoich ofiar

Jak podaje BTP na swojej stronie, Repetti jeździł pociągami relacji Londyn-Cambridge, by wykorzystywać kobiety. Wybierał miejsce obok samotnych pasażerek, po czym udawał, że zasypia. "Śpiąc" wyciągał rękę i dotykał je. 46-latek został zatrzymany po tym, jak 28 sierpnia jedna z pokrzywdzonych kobiet wysłała z pociągu wiadomość SMS do policji transportowej. "Nie mam pojęcia, gdzie to zgłosić, ale jakiś facet dotyka mnie w pociągu" - przekazała po godzinie 19.30 czasu miejscowego. Wcześniej Repetti miał zignorować prośby o zmianę miejsca.