Świat Brytyjczycy wypuszczą tysiące skazanych. Wśród nich mogą być Polacy Oprac. Aleksandra Sapeta |

Więzienia w Wielkiej Brytanii są przepełnione. Pojawił się pomysł wysyłania skazanych za granicę (materiał z 2024 roku) Źródło wideo: Maciej Woroch/Fakty o Świecie TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Vladimir Tretyakov/Shutterstock

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Na początku października 700 skazanych w Wielkiej Brytanii wyjdzie na wolność przed odbyciem pełnej kary. W kolejnych dziesięciu transzach brytyjskie zakłady karne ma opuścić około 4,5 tysiąca osób. To element realizacji Sentencing Act 2026. Ustawa uchwalona na początku tego roku ma rozwiązać problem przepełnionych więzień. Rząd Partii Pracy podejmował podobne kroki już w 2024 roku.

Decyzja Brytyjczyków może mieć konsekwencje dla Polski, ponieważ część zwalnianych cudzoziemców zostanie deportowana do krajów pochodzenia.

Wśród zwolnionych przestępców mogą być Polacy

Według danych brytyjskiego resortu sprawiedliwości Polacy są najliczniejszą grupą wśród zagranicznych więźniów. Z około 6,5 tysiąca obcokrajowców osadzonych w Anglii i Walii 7 procent stanowią obywatele Polski.

Polskie władze nie wiedzą, ilu Polaków obejmie program Sentencing Act 2026, ani za jakie przestępstwa odbywali kary. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało "Rzeczpospolitej", że strona brytyjska nie podała listy osób przeznaczonych do deportacji. Takiej wiedzy nie ma również Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z kolei Straż Graniczna może podjąć działania wobec tych, którzy wracają do Polski, dopiero po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez właściwe służby. Służba Więzienna (SW) również nie została poinformowana o planowanych deportacjach.

Zwolnieni nie trafią do polskich zakładów karnych

Jak wynika z brytyjskiej regulacji wprowadzającej amnestię dla skazanych, przedterminowo zwolnieni mogą wyjść na wolność po odbyciu zaledwie jednej trzeciej kary - zauważa "Rzeczpospolita". Objęci zwolnieniem to skazani za przestępstwa takie jak: kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia czy oszustwa.

"Osoby zwolnione w ramach brytyjskiej amnestii nie trafią do polskich zakładów karnych, ponieważ opuszczają brytyjskie więzienia jako wolni ludzie" - powiedziała "Rz" rzeczniczka SW, podpułkownik Arleta Pęconek.