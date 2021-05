Zaniedbania policji i służb specjalnych. Wyniki śledztwa w sprawie ataku w Londynie

Khan wyszedł z więzienia 11 miesięcy wcześniej, po odbyciu połowy z 16-letniego wyroku wymierzonego mu za planowanie założenia w Pakistanie bazy szkoleniowej dla terrorystów. Został zwolniony z więzienia automatycznie po odbyciu połowy kary, mimo że przez cały czas pobytu w nim był zaliczany do 70 najbardziej niebezpiecznych więźniów w kraju, często angażował się w przemoc, były informacje o jego radykalizacji, a więzienny psycholog ostrzegł wówczas, że w momencie wyjścia na wolność stanowił on większe zagrożenie niż w czasie, gdy trafiał do więzienia.