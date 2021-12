Roman Abramowicz górą. Z książki o "ludziach Putina" znikną "zniesławiające" fragmenty

W książce "Ludzie Putina: jak KGB podbiło Rosję, a potem wzięło się za Zachód" ("Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West"), która ukazała się w 2020 roku, brytyjska dziennikarka Catherine Belton opisała, w jaki sposób Władimir Putin doszedł do władzy. Jej książka pokazuje także, jak wielu jego współpracowników z byłych sowieckich służb szpiegowskich wzniosło się do pozycji bogatych i wpływowych po tym, jak w 1999 roku Putin zdobył najwyższe stanowisko na Kremlu.