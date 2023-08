Wyciekły dane policjantów, funkcjonariusze boją się ataku bojówek

Do zdarzenia doszło we wtorek. W odpowiedzi na wniosek złożony na postawie prawa do dostępu do informacji o podanie liczby funkcjonariuszy PSNI (Police Service of Northern Ireland) w poszczególnych stopniach, jeden z pracowników zamieścił na stronie internetowej - najprawdopodobniej omyłkowo - całą bazę danych o wszystkich funkcjonariuszach i cywilnych pracownikach PSNI, łącznie obejmującą około 10 tysięcy osób.