Głosowanie nad odwołaniem premiera Borisa Johnsona. Członkowie Partii Konserwatywnej decydują o jego przyszłości

Trwa wewnątrzpartyjne głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Posłowie rządzącej Partii Konserwatywnej decydują, czy pozostanie na swojej funkcji. Jeśli wniosek przejdzie, automatycznie straci on stanowisko szefa rządu.

Do odwołania Johnsona wystarczy zwykła większość, co obecnie - zakładając, że wszyscy posłowie Partii Konserwatywnej wezmą udział w glosowaniu - oznacza to 180 głosów. Zarówno według brytyjskich mediów, jak i bukmacherów, Johnson raczej powinien przetrwać, choć nie może być tego całkowicie pewien. Po południu Johnson spotkał się z posłami torysów, którzy nie pełnią żadnych funkcji rządowych, aby przekonać ich, że nadal jest najlepszą osobą do kierowania partią. Zapewniał ich, że jest w stanie poprowadzić ją do zwycięstwa w następnych wyborach do Izby Gmin.

Ewentualne odwołanie Johnsona z funkcji lidera partii będzie też automatycznie oznaczać utratę stanowiska premiera, choć w obu tych rolach pozostanie do wyłonienia następcy.

Boris Johnson PAP/EPA/NEIL HALL

Johnson: wierzę, że dziś wieczorem mamy w zasięgu ręki wspaniałą nagrodę

"Proszę was dziś o wsparcie, ponieważ wiem, jak wiele możemy razem osiągnąć. Razem zdobyliśmy największy mandat dla Partii Konserwatywnej od 40 lat. Tak jak obiecaliśmy, rozwiązaliśmy długi kryzys związany z brexitem i stworzyliśmy nowe, przyjazne stosunki z Unią Europejską. Kiedy Wielką Brytanię dotknęła najgorsza od stulecia globalna pandemia, wykazaliśmy się determinacją i wytrwałością, aby dostarczyć pierwszą zatwierdzoną szczepionkę na świecie, a następnie najszybciej wprowadzoną szczepionkę w Europie" - przekonywał Johnson w wysłanym do nich wcześniej liście.

"Dzięki waszemu wsparciu wierzę, że dziś wieczorem mamy w zasięgu ręki wspaniałą nagrodę. Możemy położyć kres ulubionej obsesji mediów. Możemy przystąpić do pracy bez zbędnych hałasów. Jestem przekonany, że jeśli uda nam się zjednoczyć w nadchodzących dniach, to w odpowiednim czasie ponownie zwyciężymy, spłacimy zaufanie 14 mln osób, które na nas głosowały, i będziemy nadal służyć krajowi, który kochamy" - przekonywał.

"Szansa na zakończenie wielomiesięcznych spekulacji"

Wcześniej, w reakcji na informacje o głosowaniu w sprawie wotum nieufności, biuro brytyjskiego premiera opublikowało oświadczenie, w którym przekazuje, że jest ono "szansą na zakończenie wielomiesięcznych spekulacji i umożliwienie rządowi dokonania podsumowania i kontynuacji działań, które mają na celu realizację priorytetów obywateli".

W oświadczeniu podkreśla się, że premier Johnson "z zadowoleniem przyjmie możliwość przedstawienia posłom swoich argumentów i przypomni im, że kiedy są zjednoczeni i skoncentrowani na sprawach, które mają znaczenie dla wyborców, nie ma potężniejszej siły politycznej".

Imprezy przy Downing Street

Jak podaje BBC, grupa posłów konserwatywnych, którzy chcą odwołać premiera ze stanowiska, wskazuje na liczne nieprawidłowości dotyczące sposobu funkcjonowania Downing Street w czasie pandemii. Długi na 48 stron raport przygotowany przez Sue Grey, starszego urzędnika służby cywilnej na temat zgromadzeń zamkniętych, wskazał, że najważniejsze osoby w otoczeniu premiera brały udział w imprezach, podczas których łamane były obostrzenia pandemiczne.

W raporcie wskazano między innymi, że Johnson sam przyniósł wino i ser na jedno ze spotkań w ogrodzie Downing Street, że jego były prywatny sekretarz zaprosił na inne ze spotkań 200 osób, była szefowa do spraw etyki przyniosła na spotkanie sprzęt do karaoke, a jeden z uczestników wypił tak dużo, że wymiotował. Z kolei dwóch innych uczestników wdało się w bójkę, a po quizie świątecznym gościom polecono, by wyszli tylnymi drzwiami, bo byli tak pijani. Szczególne oburzenie wzbudziły informacje, że uczestnicy tych spotkań lekceważąco odnosili się do personelu sprzątającego i ochroniarzy na Downing Street.

Boris Johnson na zdjęciach zamieszczonych w raporcie Sue Gray na przyjęciu przy Downing Street [13.11.2020] Reuters/Sue Gray Report / gov.uk

Część torysów, w czasie rozmów z dziennikarzami BBC, komentowała anonimowo, że Boris Johnson nie jest liderem, który może poprowadzić Partię Konserwatywną do kolejnego zwycięstwa w wyborach.

Przeprosiny premiera

Boris Johnson, który po publikacji raportu musiał mierzyć się z falą krytyki, ponowił w ubiegłym tygodniu w Izbie Gmin złożone już wcześniej przeprosiny i zapewnił, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszystko, co wydarzyło się pod jego nadzorem, ale chce też zwrócić uwagę na kontekst tych wydarzeń. Wskazywał, że ludzie na Downing Street, którzy bezpośrednio reagowali na pandemię COVID-19, bez przerwy wówczas pracowali po godzinach, co powodowało, że zacierała się granica między życiem zawodowym a prywatnym.

Mówiąc o swoim udziale w spotkaniach, wyjaśnił, że poszedł podziękować pracownikom, bo jest to "jeden z podstawowych obowiązków lidera", aby utrzymać morale na jak najwyższym poziomie podczas intensywnego okresu walki z pandemią. - Jasno wynika z tego, co (urzędniczka służby cywilnej - red.) Sue Gray napisała, że niektóre z tych spotkań trwały znacznie dłużej, niż było to konieczne i wyraźnie naruszały zasady - przyznał Johnson, dodając jednak, że nie miał "wiedzy na temat tych późniejszych działań, ponieważ mnie tam nie było".

Premier powiedział, że był tak samo "zaskoczony i rozczarowany jak wszyscy w tej Izbie, gdy te rewelacje" wyszły na jaw i że był "zbulwersowany" niektórymi zachowaniami opisanymi w raporcie. Zaprzeczył, jakoby skłamał w Izbie Gmin, mówiąc wcześniej, że nie złamano żadnych zasad.

