Zełenski przytulił dziennikarkę, oklaskiwał go brytyjski premier. "Nie zastrzelą mnie?"

Podczas wspólnej konferencji prasowej Wołodymyra Zełenskiego i premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka doszło do niecodziennej sytuacji. Dziennikarka BBC powiedziała ukraińskiemu prezydentowi, że "chciałaby go przytulić i podziękować, ale nie może". Zełenski bez wahania wyszedł zza mównicy i objął kobietę.

Zełenski przytulił dziennikarkę na konferencji

W trakcie konferencji prasowej dziennikarka ukraińskiej sekcji BBC - w języku ukraińskim - podziękowała prezydentowi za przyjazd do Londynu i dodała, że "chciałaby go przytulić, ale nie może". - Dlaczego? - zdziwił się Zełenski. - Podejdź i mnie przytul - dodał. - Nie zastrzelą mnie? - upewniała się dziennikarka. Uśmiechnięty Zełenski zapewnił, że nie ma powodów do obaw, po czym wyszedł zza mównicy i objął kobietę. W sali konferencyjnej rozległy się oklaski, przyłączył się do nich również Sunak.