Deputowani brytyjskiej Izby Gmin odrzucili w poniedziałkowy wieczór poprawki łagodzące projekt ustawy przewidującej deportacje do Rwandy nielegalnie przybyłych do Wielkiej Brytanii migrantów. Projektem zajmie się teraz Izba Lordów.

Izba Lordów złożyła poprawki do projektu ustawy mającej umożliwić deportacje nielegalnie przybyłych migrantów do Rwandy. Miały na celu złagodzenie ustawy, m.in. poprzez przywrócenie sądom prawa do rozstrzygania, czy Rwanda może być uznana za bezpieczny kraj trzeci, a także przez wyłączenie z deportacji osób, które służyły w brytyjskich siłach zbrojnych lub dla nich, jeśli przybyły do Wielkiej Brytanii nielegalnie.

Czytaj również: Berlin rozważa "imigracyjny outsourcing" na wzór Wielkiej Brytanii

W poniedziałek wieczorem Izba Gmin odrzuciła wszystkie dziesięć poprawek, co oznacza, że projekt ustawy wróci do wyższej izby. Ponieważ rządząca Partia Konserwatywna ma w Izbie Gmin większość, odrzucenie poprawek było spodziewane.

Londyn. Widok na brytyjski parlament Shutterstock

Izba Lordów, która ponownie zajmie się projektem ustawy w środę, może go przyjąć w pierwotnej wersji, czyli bez poprawek, bądź też może ponownie spróbować je wprowadzić. Ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny - ponieważ obie izby mogą odsyłać projekt po wielokroć, aż do czasu uzgodnienia kompromisowej wersji. Izba Lordów, w której większość mają przeciwnicy umowy z Rwandą, zapewne będzie próbowała maksymalnie opóźnić wejście w życie ustawy. W ten sposób będzie chciała uniemożliwić realizację złożonej przez premiera Rishiego Sunaka obietnicy, że pierwsze loty deportacyjne wystartują na wiosnę.

Umowa z Rwandą

Zgodnie z zawartą w kwietniu 2022 roku umową z Rwandą, do tego kraju mogliby być wysyłani wszyscy imigranci, którzy nielegalnie przybyli do Wielkiej Brytanii, niezależnie od ich narodowości. Tam byłyby rozpatrywane ich wnioski o azyl i jeśli mieliby podstawy do jego przyznania, otrzymywaliby go - ale w Rwandzie, a nie w Wielkiej Brytanii.

Czytaj również: Unijne miliardy dla Egiptu, mają ograniczyć nielegalną migrację. "Najlepszy sposób rozwiązywania problemu"

Brytyjski rząd liczy na to, że perspektywa szybkiego odesłania do Rwandy będzie czynnikiem zniechęcającym kolejne osoby do prób nielegalnego przedostania się do Zjednoczonego Królestwa, ale z racji odwołań składanych przez prawników imigrantów oraz obiekcji brytyjskiego Sądu Najwyższego, nie została tam jeszcze wysłana ani jedna osoba.

Migracje z Afryki do Europy PAP

Autorka/Autor:ks/ft

Źródło: PAP