Większość Brytyjczyków popiera monarchię. Duża zmiana w ocenie króla Karola III

Za utrzymaniem monarchii opowiada się 62 proc. ankietowanych, pochodzącą z wyborów głowę państwa wolałoby mieć 26 proc., zaś 11 proc. nie ma na ten temat zdania. Te wyniki są mniej więcej zgodne z poprzednimi sondażami YouGov na przestrzeni ostatnich 12 lat, choć odsetek przeciwników monarchii jest wyższy niż w którymkolwiek z nich - dotychczas rekordem było 25 proc. Ale też, jak zaznacza YouGov, zwolennicy monarchii są bardziej przekonani do swojego zdania.

Zwraca uwagę to, że im młodsza grupa wiekowa, tym poparcie dla monarchii jest mniejsze - w grupie powyżej 65. roku życia popiera ją 80 proc. badanych, w grupie 50-64 lata - 67 proc., w grupie 25-49 lat - 56 proc., a wśród osób od 18. do 24. roku życia - tylko 37 proc. Taka tendencja utrzymuje się od wielu lat i jak wskazują eksperci od monarchii, bardzo często te same osoby, które w młodości są przeciwnikami tego ustroju, w późniejszych latach zmieniają swoje nastawienie.