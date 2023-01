Wielka Brytania. Wątpliwości wokół dotacji dla parlamentarzystów. Sky News: w wielu przypadkach nie wiadomo, kto naprawdę za nimi stoi

Najbardziej jaskrawym przykładem jest to, że trzecim największym darczyńcą dla posłów w obecnej kadencji parlamentu jest firma MPM Connect Ltd., która nie ma nawet strony internetowej, według rejestru firm, nie zatrudnia żadnych pracowników, a pod zapisanym w rejestrze adresem w hrabstwie Hertfordshire nikt o niej nie słyszał.

O ile silne powiązania, także finansowe, Partii Pracy ze związkami zawodowymi są dobrze znane, to Sky News wskazuje, że trzecie miejsce na liście istniejącej tylko na papierze firmy MPM Connect Ltd. budzi poważne pytania o transparentność dotacji. Jej dotacje w łącznej wysokości ponad 345 tys. funtów trafiły do trojga prominentnych posłów Partii Pracy, w tym dwojga zasiadających w jej gabinecie cieni - Yvette Cooper i Wesa Streetinga. Żaden z trojga tych posłów nie potrafił odpowiedzieć, z jakiego powodu te dotacje do nich trafiły.