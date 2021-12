Pierwsi zakażeni wariantem omikron trafiają do szpitali w Wielkiej Brytanii

Minister edukacji Wielkiej Brytanii Nadhim Zahawi poinformował w rozmowie z BBC, że pierwsze osoby zakażone wariantem koronawirusa omikron trafiają do brytyjskich szpitali. Zahawi podkreślił, że omikron odpowiada za jedną trzecią infekcji odnotowywanych w Londynie.

Dwie dawki szczepionki przeciw koronawirusowi to "za mało" - powiedział Nadhim Zahawi, zachęcając do przyjmowania dawki przypominającej preparatu. Wszyscy Brytyjczycy od 30. roku życia mogą ją przyjąć od najbliższego poniedziałku. Minister edukacji ocenił, że nowy wariant stał się "wybojem" na drodze od pandemii do epidemii i dlatego tak ważny jest "narodowy wysiłek: na rzecz szerokiego stosowania szczepionek w "wyścigu z omikronem".

Do soboty w Wielkiej Brytanii odnotowano 1898 potwierdzonych przypadków zakażenia wariantem omikron. Jak podaje BBC, rzeczywista liczba infekcji prawdopodobnie jest znacznie wyższa.

Lekarze ostrzegają: Wielką Brytanię czeka wielka fala infekcji omikronem

Naukowcy z London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) ostrzegli, że Wielka Brytania stanie w obliczu wielkiej fali infekcji omikronem, jeśli władze nie wprowadzą ograniczeń idących dalej niż plan B ogłoszony w zeszłym tygodniu. Obejmują one między innymi zalecanie pracy zdalnej, rozszerzenie obowiązku noszenia maseczek i wprowadzenie przepustek covidowych do niektórych obiektów i instytucji.

Wszystkie te decyzje dotyczą tylko Anglii, bo w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa za sprawy ochrony zdrowia odpowiadają miejscowe rządy. Władze Szkocji wprowadziły już dalej idące restrykcje, w obawie przed "tsunami zakażeń".

Dr Susan Hopkins, główny doradca medyczny Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), podkreśliła, że należy się spodziewać wzrostu liczby hospitalizowanych w związku z wariantem omikron. Jak dotąd nie odnotowano w tej grupie jeszcze żadnej osoby zmarłej. Hopkins przypomniała jednak, że wariant ten został zidentyfikowany dopiero dwa tygodnie temu.

Walka z pandemią w Londynie NEIL HALL/PAP/EPA

75 procent ochrony

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) poinformowała w niedzielnym komunikacie, że dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 nie wystarczają, aby zapobiec bezobjawowemu zakażeniu wariantem omikron. Dawka przypominająca daje do 75 procent ochrony.

Analiza, która opiera się na danych dotyczących 581 potwierdzonych przypadków wariantu omikron, pokazuje, że szczepionki firm AstraZeneca i Pfizer/BioNtech zapewniły "znacznie niższy poziom ochrony przed objawową infekcją w porównaniu z ochroną, jaką zapewniają przed wariantem delta".

"Wstępne dane wykazały, że skuteczność przeciwko nowemu wariantowi wydaje się znacznie wzrosnąć we wczesnym okresie po dawce przypominającej, zapewniając około 70-75 proc. ochrony przed objawową infekcją" - podano w oświadczeniu UKHSA. Jest to jednak mniejsza ochrona niż ta, którą dawka przypominająca zapewnia w przypadku wariantu delta.

UKHSA szacuje, że jeśli omikron nadal będzie rozprzestrzeniał się w obecnym tempie, to "stanie się dominującym szczepem, stanowiąc ponad 50 proc. wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii do połowy grudnia". Wskazano, że przed końcem grudnia dobowa liczba zakażeń może sięgnąć 100 tys., a łączna liczba infekcji wariantem omikron może dojść do miliona.

PAP/Reuters/Maciej Zieliński

Autor:tas//rzw

Źródło: BBC, PAP